Россия предложила создать комитет по климату в ОБСЕ
04.10.2017, 22:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российская парламентская делегация, участвующая в эти дни в работе Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Андорре, предложила создать в рамках организации комитет по климату, а также экспертную группу, которые занимались бы выработкой политических и законодательных инициатив, а также технологических решений по защите климата на планете Земля. Кроме того, российская делегация выступила с предложением о проведении в 2019-2020 гг. общеевропейского Года экологии, в котором приняли бы участие все страны-участницы ОБСЕ, что позволило бы консолидировать парламенты европейских стран в стремлении более активно сотрудничать на этой площадке и создавать условия развития цифровых технологий по защите климата на планете.
Соответствующие предложения на пленарном заседании Ассамблеи озвучил член российской делегации, член комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Александр Фокин.
По его словам, работа комитета и экспертной группы будет связана с выработкой политических и законодательных решений по защите климата на планете Земля.
"Сегодня благодаря СМИ мы получаем новости со всего мира, которые больше напоминают сводку с фронта: тайфуны и проливные дожди с последующими наводнениями, засухи и пожары. В результате стихийных бедствий, связанных с изменениями климата, гибнут сотни, а порой тысячи людей. Поэтому настало время самых решительных действий", - рассказал Фокин. Он напомнил, что на полях Ассамблеи парламентарии со всего мира много дискутируют по различным политическим вопросам. Но в последние годы резко ухудшилась ситуация с климатом, что, безусловно, заслуживает отдельного внимания.
По его мнению, на сегодняшний день остро встала проблема с выбросами парниковых газов, в том числе метана. Между тем, в России уже есть большой накопленный опыт работы, связанный с защитой биосферы и вопросами экологической безопасности. Кроме того, 2017 год в России стал Годом экологии, благодаря чему были проведены тысячи мероприятий, а также приняты законы (по переработке отходов, защите лесов, по защите атмосферного воздуха и т.д.), которые в конечном итоге легли в основу экологической политики России.
По словам Фокина, работа комитета должна будет способствовать имплементации Парижского соглашения по климату и позволит расширить направления сотрудничества между народами.
Предложения нашли высокий отклик участников ассамблеи и были поддержаны делегациями Италии, Франции, Германии и других стран.
По словам главы российской делегации, заместителя председателя Госдумы Петра Толстого, поддержка российской инициативы связана, прежде всего, с пониманием всеми участниками Ассамблеи того факта, что вопросы климата на сегодняшний день напрямую определяют уровень безопасности граждан всего мира.
"Можно бесконечно спорить о ситуации на Украине, обсуждать многолетние обиды Грузии или вопросы миграционной политики, но проблемы изменения климата – это то единственное, что сегодня может объединить все страны. В этом вопросе нам нечего делить, здесь не может быть разночтений или политических амбиций. Это глобальная проблема, которая сегодня действительно назрела, и пришло время ее решать, так как неожиданно скоро может наступить момент, когда мы подойдем к точке невозврата, и все геополитические споры просто померкнут перед лицом разбушевавшейся стихии", - сказал он.
ОБСЕ может стать той самой главной площадкой, на которой будет определяться будущее планеты Земля, считают российские парламентарии.
Высказанные Россией предложения в ближайшее время будут обсуждаться в рамках Постоянного комитета.
Соответствующие предложения на пленарном заседании Ассамблеи озвучил член российской делегации, член комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Александр Фокин.
По его словам, работа комитета и экспертной группы будет связана с выработкой политических и законодательных решений по защите климата на планете Земля.
"Сегодня благодаря СМИ мы получаем новости со всего мира, которые больше напоминают сводку с фронта: тайфуны и проливные дожди с последующими наводнениями, засухи и пожары. В результате стихийных бедствий, связанных с изменениями климата, гибнут сотни, а порой тысячи людей. Поэтому настало время самых решительных действий", - рассказал Фокин. Он напомнил, что на полях Ассамблеи парламентарии со всего мира много дискутируют по различным политическим вопросам. Но в последние годы резко ухудшилась ситуация с климатом, что, безусловно, заслуживает отдельного внимания.
По его мнению, на сегодняшний день остро встала проблема с выбросами парниковых газов, в том числе метана. Между тем, в России уже есть большой накопленный опыт работы, связанный с защитой биосферы и вопросами экологической безопасности. Кроме того, 2017 год в России стал Годом экологии, благодаря чему были проведены тысячи мероприятий, а также приняты законы (по переработке отходов, защите лесов, по защите атмосферного воздуха и т.д.), которые в конечном итоге легли в основу экологической политики России.
По словам Фокина, работа комитета должна будет способствовать имплементации Парижского соглашения по климату и позволит расширить направления сотрудничества между народами.
Предложения нашли высокий отклик участников ассамблеи и были поддержаны делегациями Италии, Франции, Германии и других стран.
По словам главы российской делегации, заместителя председателя Госдумы Петра Толстого, поддержка российской инициативы связана, прежде всего, с пониманием всеми участниками Ассамблеи того факта, что вопросы климата на сегодняшний день напрямую определяют уровень безопасности граждан всего мира.
"Можно бесконечно спорить о ситуации на Украине, обсуждать многолетние обиды Грузии или вопросы миграционной политики, но проблемы изменения климата – это то единственное, что сегодня может объединить все страны. В этом вопросе нам нечего делить, здесь не может быть разночтений или политических амбиций. Это глобальная проблема, которая сегодня действительно назрела, и пришло время ее решать, так как неожиданно скоро может наступить момент, когда мы подойдем к точке невозврата, и все геополитические споры просто померкнут перед лицом разбушевавшейся стихии", - сказал он.
ОБСЕ может стать той самой главной площадкой, на которой будет определяться будущее планеты Земля, считают российские парламентарии.
Высказанные Россией предложения в ближайшее время будут обсуждаться в рамках Постоянного комитета.
Источник: Единая Россия