США ждут тяжелые последствия в случае применения силы против Сирии, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, могут привести к самым тяжелым последствиям», - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН по ситуации в Сирии.

Как отметил российский дипломат, в последнее время США и их союзники проводят откровенно конфронтационную политику в отношении России. Он предупредил, что Западу не стоит брать на себя роль «мирового жандарма».

Также в понедельник стало известно, что российские боевые самолеты несколько раз пролетели над американским эсминцем USS Donald Cook.

В настоящее время эсминец находится примерно в ста километрах от сирийского Тартуса, где расположена российская военно-морская база.

На борту USS Donald Cook размещены крылатые ракеты «Томагавк».

Президент США Дональд Трамп пообещал в двухдневный срок ответить на якобы имевшую факт химическую атаку в Сирии. Трамп заявил, что Вашингтон готов пойти на любые меры воздействия на Дамаск.

Также в минувшие выходные Трамп заявил, что президент России Владимир Путин может нести личную ответственность за случившееся в Сирии. Президент США пообещал, что Россия заплатил «большую цену» за химическую атаку.