Россия продемонстрировала высокий уровень организации Всемирного фестиваля молодежи – Железняк
21.10.2017, 16:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов станут посланниками мира и прогресса, увезя с собой из России атмосферу дружбы и равноправного сотрудничества, которой был наполнен молодежный форум. Такое мнение высказал заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, подводя итоги XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
"Россия снова продемонстрировала мировому сообществу высокий уровень организации крупнейшего представительного мероприятия, проходившего по всей стране, обеспечив необходимую степень безопасности и одновременно создав комфортные условия для всех участников Фестиваля", - заявил Железняк.
По словам парламентария, молодежь, побывавшая на Фестивале, смогла убедиться, что поток дезинформации, который постоянно обрушивают в отношении России многие западные СМИ, не имеет ничего общего с действительностью. "Гостеприимство, открытость, доброжелательность россиян, разнообразие культур народов прекрасной и огромной России послужили формированию в сознании молодых представителей разных континентов реального образа нашей страны. Ребята увезут с собой новый взгляд на Россию, свои представления о нашей стране. Зарубежные гости увидели, что мы открыты для тех, кто приходит с миром, искренним намерением дружить, сотрудничать, общаться, развиваться на равных условиях, помогать друг другу решать сложные глобальные вопросы, вместе созидать будущее", - отметил депутат.
По словам Железняка, Фестиваль выполнил много важных миссий, в том числе просветительскую и гуманитарную. "Но самое главное – Фестиваль объединил молодежь разных стран в общем стремлении строить новый мир на основе равных прав и возможностей для самореализации. На молодежный форум съехались самые смелые, амбициозные, неравнодушные к судьбам мира молодые люди и они обязательно привезут из России в свои страны заряд позитива, новые прогрессивные идеи, будут стремиться стать непосредственными участниками процессов развития своих стран", - уверен депутат.
В заключение Железняк поздравил участников с успешным завершением XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, пожелав им успехов, осуществления смелых планов, творчества и вдохновения, сохранения обретенной дружбы, открытий и яркой реализации своего потенциала. "Уверен, что все делегаты внесут свой вклад в дело укрепления мира, равноправия, согласия и благополучия людей во всех странах. Мы не прощаемся с участниками фестиваля, а говорим "до новых встреч", потому что Россия всегда рада гостеприимно встречать друзей со всей планеты!" - заключил парламентарий.
"Россия снова продемонстрировала мировому сообществу высокий уровень организации крупнейшего представительного мероприятия, проходившего по всей стране, обеспечив необходимую степень безопасности и одновременно создав комфортные условия для всех участников Фестиваля", - заявил Железняк.
По словам парламентария, молодежь, побывавшая на Фестивале, смогла убедиться, что поток дезинформации, который постоянно обрушивают в отношении России многие западные СМИ, не имеет ничего общего с действительностью. "Гостеприимство, открытость, доброжелательность россиян, разнообразие культур народов прекрасной и огромной России послужили формированию в сознании молодых представителей разных континентов реального образа нашей страны. Ребята увезут с собой новый взгляд на Россию, свои представления о нашей стране. Зарубежные гости увидели, что мы открыты для тех, кто приходит с миром, искренним намерением дружить, сотрудничать, общаться, развиваться на равных условиях, помогать друг другу решать сложные глобальные вопросы, вместе созидать будущее", - отметил депутат.
По словам Железняка, Фестиваль выполнил много важных миссий, в том числе просветительскую и гуманитарную. "Но самое главное – Фестиваль объединил молодежь разных стран в общем стремлении строить новый мир на основе равных прав и возможностей для самореализации. На молодежный форум съехались самые смелые, амбициозные, неравнодушные к судьбам мира молодые люди и они обязательно привезут из России в свои страны заряд позитива, новые прогрессивные идеи, будут стремиться стать непосредственными участниками процессов развития своих стран", - уверен депутат.
В заключение Железняк поздравил участников с успешным завершением XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, пожелав им успехов, осуществления смелых планов, творчества и вдохновения, сохранения обретенной дружбы, открытий и яркой реализации своего потенциала. "Уверен, что все делегаты внесут свой вклад в дело укрепления мира, равноправия, согласия и благополучия людей во всех странах. Мы не прощаемся с участниками фестиваля, а говорим "до новых встреч", потому что Россия всегда рада гостеприимно встречать друзей со всей планеты!" - заключил парламентарий.
Источник: Единая Россия