ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россия с начала года уже экспортировала автомобилей и автокомпонентов за рубеж на сумму 1,8 млрд долларов, по итогам года 2017 года ожидает показателя на уровне около 3 млрд долларов, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Если говорить про автопром – это уже 1,8 млрд долларов, включая грузовые, легковые машины, легкокоммерческие, это в том числе автокомпоненты, которые экспортируются с территории нашей страны. И мы ориентируемся на общий объём поставок по этому направлению около 3 млрд долларов по 2017 году", – сказал министр.

Между тем генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков заявил, что за неполный 2017 год рост экспорта автопрома из России составил около 30%. По его словам, РЭЦ поддержал поставки автомобильной техники на Кубу. "У нас большой проект на 200 млн долларов – это поставки "КАМАЗов". Это первый за многие годы проект по поставке российских "КАМАЗов" в Латинскую Америку, в частности, на Кубу. Они уже поставлены, уже ездят по Гаване. Эта поставка сопровождается строительством центра техобслуживания, что тоже очень важно для нас в деле закрепления на этом рынке", - отметил глава центра.