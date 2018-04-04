04.04.2018, 23:38
Россия созывает заседание Совбеза ООН по "делу Скрипаля"
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российский представитель при ООН Василий Небензя потребовал созыва срочного заседания Совета Безопасности на котором необходимо обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг инцидента с отравлением в Великобритании бывшего полковника российского ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии.
"Мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра в три часа открытое заседания Совета безопасности по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери", - заявил Небензя, обращаясь к председателю Совбеза в ходе заседания в среду.
Ранее СМИ сообщили, об отказе исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия поддержать инициативу России, Китая и Ирана, которые предложили провести новое расследование по этому вопросу. Комментируя это решение, полномочный представитель России при организации Александр Шульгин рассказал, что против этого предложения проголосовали страны НАТО, ЕС, а также союзники США в Азии.
Накануне руководитель британской лаборатории, которая занималась исследованием вещества, которым был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь, Гари Эйткенхед заявил, что их аппаратура смогла установить яд, вызвавший столь серьёзные последствия для их здоровья. При этом он указал, что не может точно сказать, в какой стране он был изготовлен.
"Мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра в три часа открытое заседания Совета безопасности по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери", - заявил Небензя, обращаясь к председателю Совбеза в ходе заседания в среду.
Ранее СМИ сообщили, об отказе исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия поддержать инициативу России, Китая и Ирана, которые предложили провести новое расследование по этому вопросу. Комментируя это решение, полномочный представитель России при организации Александр Шульгин рассказал, что против этого предложения проголосовали страны НАТО, ЕС, а также союзники США в Азии.
Накануне руководитель британской лаборатории, которая занималась исследованием вещества, которым был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь, Гари Эйткенхед заявил, что их аппаратура смогла установить яд, вызвавший столь серьёзные последствия для их здоровья. При этом он указал, что не может точно сказать, в какой стране он был изготовлен.
Источник: Ореанда-Новости