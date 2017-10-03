Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнёров Узбекистана
03.10.2017, 14:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 3 октября Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров принял участие в открытии Российско-Узбекского бизнес-форума. Обсуждались вопросы расширения российско- узбекского стратегического партнёрства.
В ходе мероприятия было отмечено, что в первой половине этого года Россия вернулась на первое место среди внешнеторговых партнёров Узбекистана - взаимные поставки увеличились более чем на 20%, а для того, чтобы эта тенденция стала устойчивым вектором, необходимо трансформировать существующие пока «на бумаге» договоренности в новые взаимовыгодные проекты.
Денис Мантуров предложил выстраивать комплексную работу одновременно по 3-м стратегическим направлениям: «Первое и, пожалуй, самое простое с точки зрения проработки и быстрой отдачи – это диверсификация товарооборота конечной продукции между нашими странами. Сейчас более 90% этих объёмов составляет несырьевая продукция, и мы считаем, что нам необходимо развивать сотрудничество именно в высокотехнологичных секторах». Он предложил также расширять поставляемую номенклатуру таким образом, чтобы не было конфликта интересов с узбекскими производителями.
В качестве второго стратегического направления Министр предложил проработку вопроса кооперации в рамках крупных инфраструктурных и отраслевых преобразований промышленного сектора Узбекистана.
Кроме того, важнейшим направлением, которое определит интенсивность партнерства на долгосрочный период, Денис Мантуров определил создание новых производств в России и Узбекистане.
В ходе мероприятия было отмечено, что в первой половине этого года Россия вернулась на первое место среди внешнеторговых партнёров Узбекистана - взаимные поставки увеличились более чем на 20%, а для того, чтобы эта тенденция стала устойчивым вектором, необходимо трансформировать существующие пока «на бумаге» договоренности в новые взаимовыгодные проекты.
Денис Мантуров предложил выстраивать комплексную работу одновременно по 3-м стратегическим направлениям: «Первое и, пожалуй, самое простое с точки зрения проработки и быстрой отдачи – это диверсификация товарооборота конечной продукции между нашими странами. Сейчас более 90% этих объёмов составляет несырьевая продукция, и мы считаем, что нам необходимо развивать сотрудничество именно в высокотехнологичных секторах». Он предложил также расширять поставляемую номенклатуру таким образом, чтобы не было конфликта интересов с узбекскими производителями.
В качестве второго стратегического направления Министр предложил проработку вопроса кооперации в рамках крупных инфраструктурных и отраслевых преобразований промышленного сектора Узбекистана.
Кроме того, важнейшим направлением, которое определит интенсивность партнерства на долгосрочный период, Денис Мантуров определил создание новых производств в России и Узбекистане.
Источник: Минпромторг