01.04.2018, 12:26
Россиянам рекомендовали взвесить целесообразность поездок в Великобританию
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Посольство Российской Федерации в Соединённом королевстве Великобритании и Северной Ирландии выпустило сообщение о том, что на фоне антироссийской политики и нарастания угрожающей риторики британской стороны, избирательных действий британских властей в отношении российских физических и юридических лиц существует высокая вероятность проекции антироссийских настроений, преследования или беспокоящих действий в отношении россиян в Великобритании.
В сообщении говорится, что не исключается повышенное внимание британских правоохранительных органов и спецслужб к владельцам российских паспортов в пунктах въезда/выезда на территории Великобритании. В частности, возможны непредвиденные остановки и задержания граждан под надуманными предлогами в целях проведения подробных допросов и обысков при въезде и выезде из страны. При этом могут предъявляться требования к изъятию и проверке персональных электронных устройств (компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, электронные носители), в том числе на основании британского антитеррористического законодательства.
Также возможно изъятие документов, удостоверяющих личность. Посольство Российской Федерации рекомендует гражданам заблаговременно прибывать в пункты въезда/выезда с учетом возможных дополнительных проверок, а также задержек рейсов; при следовании транзитом – предусматривать более длительный запас времени на «стыковку». Следует внимательно следить за личными вещами и багажом во избежание провокаций с подбросом посторонних предметов. Также рекомендуется внимательно изучить таможенные и пограничные правила, касающиеся пересечения границы, чтобы исключить придирки или формальные претензии со стороны местных властей. С учетом искусственно насаждаемой властями в британском обществе русофобии, необходимо избегать конфликтных ситуаций с местным населением. Во избежание двоякого толкования и предъявления ложных обвинений, Посольство России в Великобритании считает целесообразным, где это допустимо, фиксировать любые спорные ситуации, необоснованные опросы и беседы на доступные устройства видео- и аудиозаписи.
Россиянам, у которых имеются сомнения в отсутствии вопросов или претензий со стороны властей Великобритании, а также других государств (например, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, стран ЕС и НАТО), рекомендуется взвесить целесообразность поездок в Соединенное Королевство во избежание провокаций и в связи с угрозой подвергнуться задержанию или аресту по запросам британских иностранных правоохранительных органов и специальных служб.
В сообщении говорится, что не исключается повышенное внимание британских правоохранительных органов и спецслужб к владельцам российских паспортов в пунктах въезда/выезда на территории Великобритании. В частности, возможны непредвиденные остановки и задержания граждан под надуманными предлогами в целях проведения подробных допросов и обысков при въезде и выезде из страны. При этом могут предъявляться требования к изъятию и проверке персональных электронных устройств (компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, электронные носители), в том числе на основании британского антитеррористического законодательства.
Также возможно изъятие документов, удостоверяющих личность. Посольство Российской Федерации рекомендует гражданам заблаговременно прибывать в пункты въезда/выезда с учетом возможных дополнительных проверок, а также задержек рейсов; при следовании транзитом – предусматривать более длительный запас времени на «стыковку». Следует внимательно следить за личными вещами и багажом во избежание провокаций с подбросом посторонних предметов. Также рекомендуется внимательно изучить таможенные и пограничные правила, касающиеся пересечения границы, чтобы исключить придирки или формальные претензии со стороны местных властей. С учетом искусственно насаждаемой властями в британском обществе русофобии, необходимо избегать конфликтных ситуаций с местным населением. Во избежание двоякого толкования и предъявления ложных обвинений, Посольство России в Великобритании считает целесообразным, где это допустимо, фиксировать любые спорные ситуации, необоснованные опросы и беседы на доступные устройства видео- и аудиозаписи.
Россиянам, у которых имеются сомнения в отсутствии вопросов или претензий со стороны властей Великобритании, а также других государств (например, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, стран ЕС и НАТО), рекомендуется взвесить целесообразность поездок в Соединенное Королевство во избежание провокаций и в связи с угрозой подвергнуться задержанию или аресту по запросам британских иностранных правоохранительных органов и специальных служб.
Источник: https://www.russiatourism.ru