ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) повёл исследование, посвящённое теме демографической политики.

Как оказалось, большинству россиян известно об инициативах президента в сфере социально-демографической политики. Так, о продлении и расширении программы маткапитала осведомлены 91%респондетов, про ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка знают 87%, об ипотечной программае для семей со вторым и третьим ребёнком - 75%. При этом уровень информированности выше среди граждан, уже имеющих детей.

Подавляющее большинство опрошенных (87%) отмечает значимость предложенных мер, однако их эффективность относительно повышения рождаемости оценивается неоднозначно: 38% полагают, что они помогут существенно увеличить естественный прирост населения, 49% - что их будет недостаточно. В случае реализации этих мер 49% всех опрошенных допускают для себя прибавление в семье.

Помочь увеличить рождаемость, по мнению 63% россиян, может улучшение материального благосостояния семей, не согласны с этим 27%. Половина опрошенных (54%) оценивает действия Правительства по увеличению рождаемости как недостаточные, 40% - напротив, считают, что оно делает всё возможное в этом направлении.

В целом россияне по-прежнему склонны к двухдетной модели семьи (40% опрошенных считают её идеальным вариантом). Вместе с тем за последнее десятилетие отмечается прирост числа респондентов, кто хотел бы иметь троих (28% в 2017 г.- с 23% в 2005 г.), четверых и более (14% - с 7%) детей. Однако на практике большинство граждан (79%), уже имеющих детей, не готовы к рождению ещё одного ребёнка.