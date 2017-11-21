ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За последний год больше половины жителей России (57%) давали незнакомым нуждающимся деньги.

31% из них жертвуют не больше 500 руб., 15% – от 501 до 1000 руб., 22% – от 1001 до 2000 руб., 14% – свыше 2000 руб., свидетельствуют данные всероссийского опроса населения, проведенного в 2017 году Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в рамках Мониторинга состояния гражданского общества.

За 10 лет (2007-2017) значительно выросла доля жертвователей крупных сумм:



- 1001-2000 рублей – более чем в семь раз: с 3% до 22%;

- свыше 2000 рублей – более чем в два раза: с 6% до 14%.

Тратящих небольшие деньги (до 100 руб.), наоборот, стало меньше: с 20% до 13%. Наиболее щедрые благотворители – мужчины, люди от 31 до 60 лет, с высшим и средним специальным образованием, руководители. На обратном полюсе – те, кто старше 60-ти, с образованием не выше среднего общего, неработающие пенсионеры, студенты.

Среди групп с разным уровнем дохода наибольшую среднюю сумму пожертвовали незнакомым самые малообеспеченные граждане, которым "денег не хватает даже на питание". "Представляется, что "бедные" делают это из солидарности к таким же обделённым судьбой как они сами", – комментируют авторы мониторинга.