Российская промышленность поможет восстановлению экономики Сирии
10.10.2017, 22:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 10 октября в г. Сочи заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов принял участие в работе десятого заседания Постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Российскую часть комиссии возглавляет вице-премьер Дмитрий Рогозин, сирийскую - Заместитель Председателя Совета министров САР, Министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Валид Муаллем.
"В рамках сотрудничества нам удалось создать фундамент для стратегического взаимодействия. От российских компаний зависит, как скоро мы восстановим экономику в полном объёме. Мы договорились о контроле и мониторинге по реализации достигнутых договорённостей", - сказал Валид Муаллем.
В свою очередь, Дмитрий Рогозин отметил, что Москва рассчитывает, что отечественные бизнесмены примут участие в восстановлении экономики Сирии.
В ходе переговоров сторонами были подтверждены обоюдные намерения к дальнейшему развитию сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической областях до уровня, соответствующего политическим отношениям между Россией и Сирией.
Кроме этого, сторонам удалось наметить шаги по расширению связей в гражданских отраслях промышленности. В частности, были рассмотрены вопросы сотрудничества в области фармацевтической, пищевой и перерабатывающей, радиоэлектронной промышленности, современных технологий строительства, транспортного и специального машиностроения.
Сирийская сторона отметила особую заинтересованность в подключении российских компаний к проектам по восстановлению и модернизации промышленных предприятий различного профиля, разрушенных в результате военных действий.
"Промышленное сотрудничество является одним из значимых и наиболее перспективных элементов наших экономических отношений. В последние годы мы наблюдаем тенденцию к расширению взаимодействия в этой области. Российские компании обладают новейшими разработками в различных отраслях, а также необходимым опытом, технологической и научной базой для решения задачи по восстановлению экономики Сирии," - отметил Георгий Каламанов.
"В рамках сотрудничества нам удалось создать фундамент для стратегического взаимодействия. От российских компаний зависит, как скоро мы восстановим экономику в полном объёме. Мы договорились о контроле и мониторинге по реализации достигнутых договорённостей", - сказал Валид Муаллем.
В свою очередь, Дмитрий Рогозин отметил, что Москва рассчитывает, что отечественные бизнесмены примут участие в восстановлении экономики Сирии.
В ходе переговоров сторонами были подтверждены обоюдные намерения к дальнейшему развитию сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической областях до уровня, соответствующего политическим отношениям между Россией и Сирией.
Кроме этого, сторонам удалось наметить шаги по расширению связей в гражданских отраслях промышленности. В частности, были рассмотрены вопросы сотрудничества в области фармацевтической, пищевой и перерабатывающей, радиоэлектронной промышленности, современных технологий строительства, транспортного и специального машиностроения.
Сирийская сторона отметила особую заинтересованность в подключении российских компаний к проектам по восстановлению и модернизации промышленных предприятий различного профиля, разрушенных в результате военных действий.
"Промышленное сотрудничество является одним из значимых и наиболее перспективных элементов наших экономических отношений. В последние годы мы наблюдаем тенденцию к расширению взаимодействия в этой области. Российские компании обладают новейшими разработками в различных отраслях, а также необходимым опытом, технологической и научной базой для решения задачи по восстановлению экономики Сирии," - отметил Георгий Каламанов.
Источник: Минпромторг