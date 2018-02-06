ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российская делегация под руководством заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева примет участие в официальных мероприятиях, которые состоятся в Харбине в среду, 7 февраля. В мероприятиях примет участие врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

Одним из главных мероприятий официального визита делегации из России станет рабочая встреча сопредседателей Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока КНР. Полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и заместитель премьера Государственного Совета Китая Ван Ян обсудят итоги торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества регионов, механизмы привлечения на Дальний Восток китайских инвестиций, реализацию действующих российско-китайских инвестиционных проектов, в частности международного транспортного коридора «Приморье-1». Также речь пойдёт о развитии взаимодействия между регионами в сфере экспорта и импорта продовольственной и сельскохозяйственной продукции в КНР.

В тот же день в Харбине состоится церемония открытия Годов российско-китайского сотрудничества.

Накануне официальных мероприятий, которые пройдут под руководством вице-премьера Правительства РФ Юрия Трутнева, врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко проведет встречу с Губернатором провинции Хэйлунцхян Лу Хао и примет участие в заседании Совета межрегионального сотрудничества Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.