Российские вездеходы будут поставлены в Турцию
14.11.2017, 18:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российская производственная компания "АВТОРОС", осуществляющая производство снегоболотоходов "Шаман" с колёсной формулой 8х8 на шинах низкого давления, подписала договор о сотрудничестве и дальнейшей поставке вездеходной техники в Турецкую республику.
В настоящий момент компания "АВТОРОС" ведёт согласование с турецкой стороной комплектации техники и формирует план закупок на 2018 год. Эксплуатироваться российские вездеходы "Шаман" будут государственными органами, пожарными организациями, энергетическими компаниями и аэропортами.
Ранее, в 2017 году, турецкие службы высоко оценили эксплуатационные возможности и качество российской техники при проведении тест-драйвов в столице Турецкой республики г. Анкаре. Вездеходы "Шаман" достойно показали себя на пересечённой местности, а также преодолевая водные преграды.
Необходимо отметить, что вездеходную технику компании "АВТОРОС" в ближайшем будущем возможно будет приобрести в рамках реализуемой Минпромторгом России программы "льготного лизинга".
Вездеход "Шаман" с колёсной формулой 8х8 - это единственная в России колёсная техника, которая была освещена самым популярным автомобильным шоу в мире, передачей TOP GEAR, весной 2017 года. В 24 серии 7 сезона подробно рассказывается о возможностях вездехода "Шаман" и успехе российского машиностроения. Искушённые ведущие с достоинством оценили вездеход "Шаман" в действии.
В настоящий момент компания "АВТОРОС" ведёт согласование с турецкой стороной комплектации техники и формирует план закупок на 2018 год. Эксплуатироваться российские вездеходы "Шаман" будут государственными органами, пожарными организациями, энергетическими компаниями и аэропортами.
Ранее, в 2017 году, турецкие службы высоко оценили эксплуатационные возможности и качество российской техники при проведении тест-драйвов в столице Турецкой республики г. Анкаре. Вездеходы "Шаман" достойно показали себя на пересечённой местности, а также преодолевая водные преграды.
Необходимо отметить, что вездеходную технику компании "АВТОРОС" в ближайшем будущем возможно будет приобрести в рамках реализуемой Минпромторгом России программы "льготного лизинга".
Вездеход "Шаман" с колёсной формулой 8х8 - это единственная в России колёсная техника, которая была освещена самым популярным автомобильным шоу в мире, передачей TOP GEAR, весной 2017 года. В 24 серии 7 сезона подробно рассказывается о возможностях вездехода "Шаман" и успехе российского машиностроения. Искушённые ведущие с достоинством оценили вездеход "Шаман" в действии.
Источник: Минпромторг