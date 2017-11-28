ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По состоянию на 28 ноября 2017 года, общий вылов российскими пользователями сардины иваси, скумбрии и сайры составил почти 62 тыс. тонн, что более чем в два раза превышает показатель прошлого года.

В Росрыболовстве обсудили ход промысла перспективных объектов рыболовства и вопросы организации сайровой путины в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Совещание в режиме видеоконференции с дальневосточными регионами провёл заместитель руководителя Росрыболовства Пётр Савчук.

Наилучшая динамика вылова наблюдается по скумбрии: добыто свыше 40 тыс. тонн, что в 5 раз больше уровня аналогичного периода 2016 года. Освоение сардины иваси увеличилось более чем в два раза – до 15,3 тыс. тонн. Добыча сайры в этом году отстаёт от объёма вылова 2016 года – 6,3 тыс. тонн.

Данные мониторинга промысловой обстановки представил научный наблюдатель ФГБНУ "ТИНРО-Центр" на острове Шикотан Виктор Филатов. По его словам, в начале минувшей недели суда после периода непогоды возобновили промысел в районе субарктического фронта, кроме того были произведены поиски рыбы в ИЭЗ Японии. В настоящее время скопления сайры достаточно разрежены, что является нормой для этого периода, когда в ход промысла регулярно вмешивается непогода. 25-26 ноября подход очередного циклона заставил российских рыбопромышленников вновь увести суда в порт и, учитывая высокие финансовые затраты на такие переходы, практически завершить промысловую деятельность. К такому же решение пришли и большинство иностранных судовладельцев, которые работали в нейтральных водах. Одно российское судно продолжает поиск скоплений сайры в зоне Японии, где ещё 7 российских судов работают на промысле скумбрии. Их средний вылов на судосутки в последние дни находится в районе 90 тонн. Сардина иваси в уловах уже практически отсутствует.

Согласно прогнозу специалистов ТИНРО-Центра, на предстоящей неделе Южно-Курильский район окажется под воздействием циклона, который принесёт штормовую погоду, однако он практически не затронет участок, где в настоящее время идёт промысел скумбрии. Таким образом и погодная, и гидрологическая обстановка в ближайшие семь дней будут благоприятствовать работе флота, после чего промысловая обстановка станет постепенно ухудшаться.