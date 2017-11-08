ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Общий вылов всех российских пользователей, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, на 7 ноября 2017 года составил 4 млн 157,8 тыс. тонн (с учётом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 81,5 тыс. тонн), что на 84,3 тыс. тонн, или на 2,1% больше уровня прошлого года.

В Дальневосточном бассейне общий вылов составил 2 млн 753,2 тыс. тонн, что на 3,6 тыс. тонн меньше уровня прошлого года за счёт уменьшения добычи трески и камбалы в Охотском море, а также сайры на Северных и Южных Курилах. На промысле минтая освоено 1 млн 566,1 тыс. тонн, что больше прошлогоднего уровня на 21,1 тыс. тонн.

В Северном бассейне вылов достиг 504,1 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 6,1 тыс. тонн. На промысле трески уровень добычи вырос на 9,1 тыс. тонн – до 354,8 тыс. тонн. Вылов пикши снизился (за счёт перераспределения промысловых усилий) на 9,3 тыс. тонн – до 90,3 тыс. тонн.

Общий вылов в Балтийском море составил 60,4 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 0,9 тыс. тонн. На промысле шпрота добыто на 2,1 тыс. тонн больше – 31,9 тыс. тонн. Вылов сельди балтийской снизился на 2,1 тыс. тонн до 17,8 тыс. тонн. Это связано с дислокацией флота, в основном, на промысле шпрота.

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна выловили 65,5 тыс. тонн водных биоресурсов, что меньше показателя прошлого года на 14,2 тыс. тонн в связи с уменьшением добычи шпрота и прочих объектов промысла. На промысле хамсы добыто на 0,5 тыс. тонн больше – 30,2 тыс. тонн. Тюльки освоено на 2 тыс. тонн меньше – 5,3 тыс. тонн.

В Каспийском бассейне общий вылов водных биоресурсов вырос на 2,8 тыс. тонн – до 50,9 тыс. тонн. На промысле кильки уровень добычи снизился на 0,4 тыс. тонн – до 0,9 тыс. тонн. Объём вылова крупных и мелких пресноводных на 0,8 тыс. тонн меньше – 23,5 тыс. тонн.

Уровень освоения водных биоресурсов российскими рыбаками в зонах иностранных государств увеличился на 54,4 тыс. тонн и достиг 401,5 тыс. тонн, главным образом за счёт вылова в зоне Анголы и Марокко.

В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 286,2 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 42,5 тыс. тонн.