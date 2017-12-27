ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ежегодно 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели. В этом году чрезвычайному ведомству исполняется 27 лет. За эти годы служба доказала готовность оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации в стране и мире. Самый главный результат работы МЧС России в 2017 году - более 215 тысяч спасённых жизней.

День спасателя в России установлен Указом Президента Российской Федерации № 1306 от 26 ноября 1995 года "Об установлении Дня спасателя Российской Федерации". Дата праздника выбрана не случайно – именно 27 декабря 1990 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей. Дата принятия этого постановления считается временем образования МЧС России и профессиональным праздником спасателей.В МЧС России трудятся высококлассные специалисты, настоящие профессионалы своего дела, которые в сложных и опасных для жизни условиях помогают людям, пострадавшим в результате техногенных и природных катастроф. Пожарные, спасатели, водолазы, кинологи, лётчики и многие другие специалисты МЧС России выполняют задачи по тушению пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиску и обезвреживанию боеприпасов времен Великой Отечественной войны, выезжают и оказывают помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, наводнениях и других бедствиях.В 2017 году при чрезвычайных ситуациях, происшествиях и пожарах сотрудниками МЧС России спасены более 215 000 человек, ликвидировано свыше 254 крупных чрезвычайных ситуаций, потушено свыше 126 тысяч техногенных пожаров.Как обычно свой профессиональный праздник спасатели проведут на боевом посту, на суточное дежурство заступит более 50 тысяч сотрудников чрезвычайного ведомства.