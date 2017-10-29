ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские спасатели совместно с норвежскими коллегами приступили к поиску пропавшего на Шпицбергене российского вертолёта Ми-8. Поиск будет вестись и на воде, и на побережье.

Спасатели-водолазы государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России с наступлением светлого времени суток прибыли в район проведения поисковых работ и направились в море на норвежском корабле. Оставшаяся часть прибывшей в Лонгийр группировки МЧС России будет проводить поиски вертолёта по береговой линии. Такое решение было принято в ходе прошедшего совместного совещания прибывших в Лонгийр спасателей МЧС России и их норвежских коллег сразу после посадки самолёта российского чрезвычайного ведомства.

В ходе совещания представители норвежской спасательной службы сообщили, что к настоящему моменту определена зона поиска пропавшего вертолёта. "Сразу были начаты поиски. Использовались два спасательных вертолёта, корабль службы спасения и два корабля береговой охраны Норвегии. Кроме того, к поисково-спасательной операции привлекались представители Красного Креста и горноспасательный отряд из Баренцбурга", - сказал представитель норвежских спасателей. Он также отметил, что в поисках вертолёта были задействованы находившиеся поблизости морские суда.

Самолёт Ил-76 МЧС России доставил на Шпицберген группировку спасателей и необходимое высокотехнологичное оборудование, в том числе телеуправляемые подводные аппараты и гидролокаторы бокового обзора. Спасатели также оснащены водолазным снаряжением и всем необходимым для проведения подводных работ.