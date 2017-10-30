Российские спасатели согласовали с норвежскими коллегами работы в зоне крушения Ми-8
30.10.2017, 16:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. МЧС России согласовало с норвежскими коллегами план дальнейших работ у архипелага Шпицберген, где потерпел крушение российский вертолёт Ми-8. Также была достигнута договорённость об использовании норвежского морского судна большой грузоподъёмности для проведения работ по подъёму вертолёта.
Сотрудники МЧС России во взаимодействии с норвежскими коллегами в круглосуточном режиме на акватории Гренландского моря продолжают работы с привлечением подводных аппаратов, проводят обследование береговой линии.
Источник: МЧС РФ