Российские учёные нашли альтернативу хлорированию воды
12.02.2018, 13:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) - вуза-участника Проекта 5-100, разработали уникальное устройство комплексной очистки воды, способное заменить процесс обеззараживания хлором.
Устройство представляет собой электролизный агрегат, работающий с помощью инновационного реагента феррата натрия. Как пояснила главный научный сотрудник лаборатории "Мехатроника" СПбПУ Ани Петкова, феррат натрия способен разлагать многие токсичные химические вещества до малотоксичных продуктов, а также вызывать гибель микроорганизмов, оказывая дезинфицирующее действие. Учёные Политеха утверждают, в отличие от хлора, оставляющего после себя остаточные хлорорганические соединения, новый реагент в процессе очистки воды не образует токсичных веществ.
Исследователи полагают, что применение этого устройства позволит значительно снизить стоимость процесса очистки воды.
- Для обеззараживания 1 литра питьевой воды летом необходимо лишь 0,5 г феррата натрия вместо 4,5 г хлора, а в холодное время года потребуется 0,2 г феррата вместо 2 г хлора, ‒ подсчитала Ани Петкова, добавив, что необходимая доза реагента снижается приблизительно в 10 раз.
По её словам, разработанное устройство может быть применимо как для подготовки питьевой воды, так и для обеззараживания промышленных и бытовых стоков. Особую актуальность он приобретает для использования в местах, где основным требованием к сточным водам является отсутствие хлора.
- Хлором по нормативным актам нельзя обрабатывать воды, сливаемые в естественные водоёмы, так как он обладает длительным последействием и образует токсичные соединения при взаимодействии с органикой в реках и водоёмах. Такой проблемы нет с ферратом, так как он быстро реагирует и разлагается до нетоксичных продуктов, что позволяет сливать обработанные им воды в естественные водоёмы, ‒ отметила Ани Петкова.
Испытания учёных Политеха показали также, что феррат может нейтрализовать хлор в уже очищенной воде.
Специалисты Политеха апробировали очистку раствором феррата натрия ливневых вод и вод кислых карт с полигона токсичных промышленных отходов "Красный Бор" (Тосненский район Ленинградской области). Результаты показали, что феррат натрия способен справляться с такими серьёзными загрязнениями, как нефтепродукты и их производные, азот-, фосфор-, серосодержащие вещества, цианиды, аммиак, тяжёлые металлы и другие загрязнители в промышленных стоках и водоёмах.
Устройство представляет собой электролизный агрегат, работающий с помощью инновационного реагента феррата натрия. Как пояснила главный научный сотрудник лаборатории "Мехатроника" СПбПУ Ани Петкова, феррат натрия способен разлагать многие токсичные химические вещества до малотоксичных продуктов, а также вызывать гибель микроорганизмов, оказывая дезинфицирующее действие. Учёные Политеха утверждают, в отличие от хлора, оставляющего после себя остаточные хлорорганические соединения, новый реагент в процессе очистки воды не образует токсичных веществ.
Исследователи полагают, что применение этого устройства позволит значительно снизить стоимость процесса очистки воды.
- Для обеззараживания 1 литра питьевой воды летом необходимо лишь 0,5 г феррата натрия вместо 4,5 г хлора, а в холодное время года потребуется 0,2 г феррата вместо 2 г хлора, ‒ подсчитала Ани Петкова, добавив, что необходимая доза реагента снижается приблизительно в 10 раз.
По её словам, разработанное устройство может быть применимо как для подготовки питьевой воды, так и для обеззараживания промышленных и бытовых стоков. Особую актуальность он приобретает для использования в местах, где основным требованием к сточным водам является отсутствие хлора.
- Хлором по нормативным актам нельзя обрабатывать воды, сливаемые в естественные водоёмы, так как он обладает длительным последействием и образует токсичные соединения при взаимодействии с органикой в реках и водоёмах. Такой проблемы нет с ферратом, так как он быстро реагирует и разлагается до нетоксичных продуктов, что позволяет сливать обработанные им воды в естественные водоёмы, ‒ отметила Ани Петкова.
Испытания учёных Политеха показали также, что феррат может нейтрализовать хлор в уже очищенной воде.
Специалисты Политеха апробировали очистку раствором феррата натрия ливневых вод и вод кислых карт с полигона токсичных промышленных отходов "Красный Бор" (Тосненский район Ленинградской области). Результаты показали, что феррат натрия способен справляться с такими серьёзными загрязнениями, как нефтепродукты и их производные, азот-, фосфор-, серосодержащие вещества, цианиды, аммиак, тяжёлые металлы и другие загрязнители в промышленных стоках и водоёмах.
Источник: Минобрнауки