ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вопросы кибербезопасности должны быть включены в примерную образовательную программу школьного образования в ближайшее время. Такое мнение высказала заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая. Соответствующее письмо из минобрнауки получено в ответ на обращение вице-спикера ГД с предложением о доработке примерных основных образовательных программ в части обеспечения информационной безопасности школьников, а так же их защиты от киберугроз.

Как следует из письма из минобрнауки РФ, полученного в ответ на обращение вице-спикера Госдумы с предложением о доработке примерных основных образовательных программ в части обеспечения информационной безопасности школьников, а так же их защиты от киберугроз, за подписью министра образования РФ Ольги Васильевой, сейчас ведомством проводится работа по совершенствованию ФГОСов в части дополнения структуры программы воспитания положениями, касающимися формирования у обучающихся медиа- и информационной культуры и информационной безопасности.

"Навыки работы в интернете, безусловно, должны включать в себя навыки безопасности. Предлагая детям формат работы с информационными технологиями, необходимо давать школьникам и знания по безопасности пользования этими коммуникациями. Конечно, это надлежало предусмотреть изначально в рамках преподавания таких дисциплин как, информатика, технологии и ОБЖ, и сейчас, введение в школьную программу основ информационной безопасности, восполнит существующий сегодня пробел", - считает Яровая.