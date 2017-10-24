Российский производитель "Сотекс" выводит препараты на европейский рынок
24.10.2017, 22:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "ФармФирма "Сотекс" получила первое европейское регистрационное удостоверение на собственный лекарственный препарат, позволяющее осуществлять его экспорт в страны Евросоюза. Ещё в 7-ми странах процесс регистрации целого ряда ЛС находится на разных стадиях завершения.
20 октября 2016 г. производство "Сотекса" (отечественный производитель лекарственных средств, основа производственного сегмента Группы компаний "ПРОТЕК") получило европейский сертификат GMP, что расширило возможности компании по выходу на мировой экспорт. Первым шагом к освоению европейского рынка стало получение 11 октября 2017 г. чешского регистрационного удостоверения, наличие которого даёт право экспортировать произведённые на территории России ЛС в Евросоюз. Первые поставки препаратов ревматологического портфеля запланированы на начало 2018 г. Кроме того, процесс регистрации целого ряда ЛС производства компании "Сотекс" находится на разных стадиях завершения в 7-ми странах мира.
Компания "Сотекс" одна из первых включилась в решение задач по наращиванию объёма экспортных поставок и сделала выход на зарубежные рынки частью своей стратегии. Экспортное направление стартовало в 2009 г., и сегодня "Сотекс" поставляет собственную продукцию в 11 стран ближнего и дальнего зарубежья. В результате выручка по обороту от экспорта за последние 3 года увеличилась в два раза и продолжает расти. И, поскольку тенденции фармацевтического рынка, благодаря системной работе и мерам поддержки Минпромторга Росии, совпадают с тенденциями рынка в целом, компания может рассчитывать на дальнейшее усиление позиций в экспортном направлении.
Серьёзность своих намерений по освоению мирового рынка компания подтвердит демонстрацией своих достижений на крупнейшей отраслевой выставке CPhI Worldwide во Франкфурте-на-Майне, которая состоится c 24 по 26 октября 2017 года. Потенциальным партнёрам по контрактному производству также будет представлен завод "Рафарма" - новая производственная площадка производственного сегмента ГК "Протек".
"Приятно отметить, что в настоящее время отечественная фармацевтическая отрасль имеет возможность с достоинством представлять свои достижения мировому фармсообществу. Реализация экспортного потенциала отечественной промышленности в целом и фармотрасли в частности – одна из ключевых стратегических задач в экономическом курсе страны. Такие компании как "Сотекс" подтверждают положительную динамику развития российской фармацевтики, и это должны увидеть как российские, так и зарубежные представители власти и бизнеса", - подчеркнул Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Российской Федерации Алексей Алёхин.
"CPhI Worldwide – это большое событие для всех фармпроизводителей, – отметил генеральный директор ЗАО "ФармФирма "Сотекс" Вадим Яцук, – При поддержке Минпромторга за последние 5-7 лет фармацевтическая отрасль демонстрирует высокие темпы роста, и если ранее мы ездили на подобные мероприятия, чтобы увидеть достижения производителей других стран, то сегодня нам есть что показать самим. Наличие европейского сертификата GMP ставит нашу компанию в один ряд с ведущими мировыми производителями и позволяет достойно представлять Россию на международном рынке".
"ФармФирма "Сотекс" - основа производственного сегмента ГК "ПРОТЕК". С приобретением завода "Рафарма" производственные мощности производственного сегмента ГК "Протек" составляют: 1,5 млрд таблеток, 180 млн твёрдых капсул, 140 млн ампул, 18 млн саше, 13 млн преднаполненных шприцев, 1,6 млн туб ежегодно.
"Сотекс" - 4 место в рейтинге российских производителей фармацевтической продукции по объёму производства по итогам 2016 года по данным IMS Health.
Продуктовый портфель – 148 SKU, включая 97 позиций собственных брендов на 30.06.2017 г.
Уникальная линия по производству препаратов в преднаполненных шприцах с автоматическим устройством защиты иглы.
"Рафарма" - продуктовый портфель 16 МНН дженериковых препаратов. Запуск производства 20 наименований к 2019 г.
5 автономных цехов с изолированной системой воздухо- и водоподготовки; наличие оборудования и лицензия на производство ЛС в 15-ти лекарственных формах.
Комплексный подход к контрактным партнёрам: выстраивание полной цепочки дистрибуции и продвижения продукции, сокращение сроков вывода продуктов на рынок РФ.
20 октября 2016 г. производство "Сотекса" (отечественный производитель лекарственных средств, основа производственного сегмента Группы компаний "ПРОТЕК") получило европейский сертификат GMP, что расширило возможности компании по выходу на мировой экспорт. Первым шагом к освоению европейского рынка стало получение 11 октября 2017 г. чешского регистрационного удостоверения, наличие которого даёт право экспортировать произведённые на территории России ЛС в Евросоюз. Первые поставки препаратов ревматологического портфеля запланированы на начало 2018 г. Кроме того, процесс регистрации целого ряда ЛС производства компании "Сотекс" находится на разных стадиях завершения в 7-ми странах мира.
Компания "Сотекс" одна из первых включилась в решение задач по наращиванию объёма экспортных поставок и сделала выход на зарубежные рынки частью своей стратегии. Экспортное направление стартовало в 2009 г., и сегодня "Сотекс" поставляет собственную продукцию в 11 стран ближнего и дальнего зарубежья. В результате выручка по обороту от экспорта за последние 3 года увеличилась в два раза и продолжает расти. И, поскольку тенденции фармацевтического рынка, благодаря системной работе и мерам поддержки Минпромторга Росии, совпадают с тенденциями рынка в целом, компания может рассчитывать на дальнейшее усиление позиций в экспортном направлении.
Серьёзность своих намерений по освоению мирового рынка компания подтвердит демонстрацией своих достижений на крупнейшей отраслевой выставке CPhI Worldwide во Франкфурте-на-Майне, которая состоится c 24 по 26 октября 2017 года. Потенциальным партнёрам по контрактному производству также будет представлен завод "Рафарма" - новая производственная площадка производственного сегмента ГК "Протек".
"Приятно отметить, что в настоящее время отечественная фармацевтическая отрасль имеет возможность с достоинством представлять свои достижения мировому фармсообществу. Реализация экспортного потенциала отечественной промышленности в целом и фармотрасли в частности – одна из ключевых стратегических задач в экономическом курсе страны. Такие компании как "Сотекс" подтверждают положительную динамику развития российской фармацевтики, и это должны увидеть как российские, так и зарубежные представители власти и бизнеса", - подчеркнул Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Российской Федерации Алексей Алёхин.
"CPhI Worldwide – это большое событие для всех фармпроизводителей, – отметил генеральный директор ЗАО "ФармФирма "Сотекс" Вадим Яцук, – При поддержке Минпромторга за последние 5-7 лет фармацевтическая отрасль демонстрирует высокие темпы роста, и если ранее мы ездили на подобные мероприятия, чтобы увидеть достижения производителей других стран, то сегодня нам есть что показать самим. Наличие европейского сертификата GMP ставит нашу компанию в один ряд с ведущими мировыми производителями и позволяет достойно представлять Россию на международном рынке".
"ФармФирма "Сотекс" - основа производственного сегмента ГК "ПРОТЕК". С приобретением завода "Рафарма" производственные мощности производственного сегмента ГК "Протек" составляют: 1,5 млрд таблеток, 180 млн твёрдых капсул, 140 млн ампул, 18 млн саше, 13 млн преднаполненных шприцев, 1,6 млн туб ежегодно.
"Сотекс" - 4 место в рейтинге российских производителей фармацевтической продукции по объёму производства по итогам 2016 года по данным IMS Health.
Продуктовый портфель – 148 SKU, включая 97 позиций собственных брендов на 30.06.2017 г.
Уникальная линия по производству препаратов в преднаполненных шприцах с автоматическим устройством защиты иглы.
"Рафарма" - продуктовый портфель 16 МНН дженериковых препаратов. Запуск производства 20 наименований к 2019 г.
5 автономных цехов с изолированной системой воздухо- и водоподготовки; наличие оборудования и лицензия на производство ЛС в 15-ти лекарственных формах.
Комплексный подход к контрактным партнёрам: выстраивание полной цепочки дистрибуции и продвижения продукции, сокращение сроков вывода продуктов на рынок РФ.
Источник: Минпромторг