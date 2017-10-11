Росстандарт информирует об отзыве 1549 единиц электронных терморегуляторов DEVI
11.10.2017, 13:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 1 549 единиц терморегуляторов электронных торговой марки DEVI, тип DEVIreg 850 (код 140F1084) и блок питания к нему (код 140F1089). Программа мероприятий представлена ООО «Данфосс», являющимся официальным представителем торговой марки Danfoss на российском рынке.
Отзыву подлежат электронные терморегуляторы DEVI и блоки питания, изготовленные с января 2014 г. по июль 2017 г.
Причина отзыва вызвана неисправностью, обнаруженной в блоке питания к терморегуляторам. Выявленная неисправность может приводить к гальванической связи между сетью 220В и напряжением=24В.
Отзывной программой предусмотрены следующие мероприятия:
- отзыв со складов партнеров с заменой на исправленные изделия;
- замена блока питания (ИП24В) на объектах силами технической службы компании или Сервис-партнеров, а также замена комплекта (терморегулятора D850+ИП24В), в случае, если изделие поставленной на объект, но еще не установлено.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев продукции.
Отзыву подлежат электронные терморегуляторы DEVI и блоки питания, изготовленные с января 2014 г. по июль 2017 г.
Причина отзыва вызвана неисправностью, обнаруженной в блоке питания к терморегуляторам. Выявленная неисправность может приводить к гальванической связи между сетью 220В и напряжением=24В.
Отзывной программой предусмотрены следующие мероприятия:
- отзыв со складов партнеров с заменой на исправленные изделия;
- замена блока питания (ИП24В) на объектах силами технической службы компании или Сервис-партнеров, а также замена комплекта (терморегулятора D850+ИП24В), в случае, если изделие поставленной на объект, но еще не установлено.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев продукции.
Источник: Росстандарт