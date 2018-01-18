ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В России модернизирован механизм доступа на внешние рынки отечественной продукции автомобильной промышленности с применением процедур и правил, гармонизированных в рамках Европейской экономической комиссии ООН. Росстандарт участвует в этой работе во взаимодействии с ведущим автомобильным институтом ФГУП "НАМИ" и отечественными автопроизводителями.

Как сообщает пресс-служба Росстандарта, новым механизмом предусмотрено назначение технических служб – лабораторий, обладающих необходимыми компетенциями, которые проводят испытания и оценку продукции автопрома. Речь идёт о полнокомплектных автомобилях и их компонентах, поставляемых на внешние рынки. По результатам проверок продукции техническими службами Росстандарт выдаёт производителям так называемое "сообщение об официальном утверждении типа" (далее – сообщение). Это документ, на основании которого проводится сертификация продукции без излишних барьеров и дополнительных испытаний. Сообщения признаются в качестве официального документа всеми странами-участницами Женевского соглашения (более 50 стран в Европе).

Ежегодно Росстандартом выдаётся более 300 сообщений на различную продукцию, поставки которой осуществляются на экспортные рынки. Среди них – сообщения об официальном утверждении типа конструкции в отношении автомобильных компонентов (в том числе – безопасных стёкол, отдельных устройств освещения и световой сигнализации, автомобильных шин). Также выдаются сообщения об официальном утверждении механических транспортных средств в отношении электромагнитной совместимости, торможения, креплений ремней безопасности, сидений, их креплений и подголовников, выбросов загрязняющих газообразных вредных веществ, рулевого управления и т.д.

К настоящему времени свою компетентность в качестве технических служб подтвердили восемь организаций, в том числе: НТЦ "Автоэлектроника", ФГУП "НАМИ" (НИЦИАМТ ФГУП "НАМИ"), ООО "Эксперимент", ООО "ЛМЗ "СКАД", НП "ИНСАТ", ООО "Трансконсалтинг", ООО "Шинный испытательный центр "Вершина", ООО "Сертистек-95".