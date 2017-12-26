ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки PEUGEOT 3008. Программа мероприятий представлена уполномоченным представителем изготовителя ООО «Пежо Ситроен Рус», являющимся официальным представителем Peugeot на российском рынке.

Отзыву подлежит 261 автомобиль Peugeot 3008, реализованные с октября 2016 г. по август 2017 г.

Причиной отзыва автомобилей стало возможное неправильное расположение топливных трубок рядом с аэродинамическим экраном, которое может приводить к трению трубок об экран и их повреждению.

На всех транспортных средствах Peugeot 3008 будет выполнена проверка состояния топливных трубок и, в зависимости от их состояния, установка дополнительной защитной оплётки или их замена.

Уполномоченные представители изготовителя ООО «Пежо Ситроен Рус» проинформируют владельцев автомобилей Peugeot, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.