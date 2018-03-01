ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Наращивание пропускной способности Транссиба позволит Приморью увеличить поставку сельхозпродукции как внутри страны, так и на экспорт. Об этом заявил врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко, комментируя ежегодное Послание Президента РФ Владимира Путина.

Глава Приморья отметил, что намеченный Президентом страны рост в 1,5 раза грузооборота по Транссибу открывает для края большие перспективы.

«Для Приморья – это очень хорошие перспективы. Это позволит нам перестроить работу портов в Находке, которые сейчас занимаются исключительно перевалкой угля. Озвученное Президентом увеличение транзитных контейнерных перевозок в четыре раза также позволит нарастить перевалку продукции как внутри страны, так и на экспорт. В этом случае мы можем серьезно развивать агропромышленный комплекс региона», – подчеркнул глава края, отметив, что развитие этого направления даст краю новые рабочие места и увеличение налоговых поступлений в бюджет.

Андрей Тарасенко добавил, что уже сегодня Корея, Китай и Япония проявляют большой интерес к продукции, произведённой в Приморье.

«Нашей продукцией интересуются – мясо, колбасы, гречка, чеснок, мёд, соя, пшеница и так далее. Мы уже получили большой объём заказов в этом году», – обозначил руководитель края, отметив, что сейчас Приморье ищет дополнительные рынки сбыта продукции.

Андрей Тарасенко также заявил, что особенное внимание в регионе будет уделено реализации комплексного плана социально-экономического развития Приморья, что напрямую связано с улучшением качества жизни населения.

Напомним, Владимир Путин в четверг, 1 марта, в ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ отметил, что за шесть лет в 1,5 раза, до 180 миллионов тонн, вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба. Контейнеры будут доставляться от Владивостока до западной границы России за семь дней. Это один из инфраструктурных проектов, который будет давать быструю экономическую отдачу. Там есть грузы, и все вложения будут окупаться очень быстро и будут способствовать развитию этих территорий.