ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 4 по 29 сентября 2017 года Управление государственного горного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) провело комплексную проверку АК "АЛРОСА" (ПАО).

В соответствии с планом контрольно-надзорной деятельности Ростехнадзора на 2017 год осуществлялась проверка выполнения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах АК "АЛРОСА" (ПАО): рудник - "Удачный" (1-й класс опасности), рудник "Айхал" (2-й класс опасности), рудник "Интернациональный" (1-й класс опасности), рудник "Мир" (1-й класс опасности), базисный склад ВМ Удачнинского ГОКа (1-й класс опасности).

В результате проверки опасных производственных объектов выявлены системные нарушения при ведении подземных горных работ, при хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения, при эксплуатации грузоподъёмных механизмов, объектов котлонадзора, эксплуатации электроустановок. В частности, выявлены замечания в части подготовки и аттестации специалистов в области промышленной безопасности, организации учёта случаев инцидентов, организации системы отчётности, порядка производства огневых работ, эксплуатации шахтных подъёмных установок, ревизий и проверки взрывобезопасности рудничного взрывозащищённого электрооборудования.