ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В конце 2018 года госоператор «Ростелеком» планирует завершить прокладку подводного кабеля для подключения Курил к высокоскоростному интернету. Об этом заявил глава компании Михаил Осеевский на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

«В рамках реализации программы развития Дальнего Востока планируем подключить Курильские острова, проложить подводный кабель. Сегодня все изыскательские работы завершены. Как только позволят погодные условия – видимо, в мае–июне, – корабль начнёт эту работу. В конце 2018 года мы её завершим, и в целом Дальний Восток будет обеспечен современной инфраструктурой», – отметил президент компании «Ростелеком» Михаил Овсеевский.

Как уточнил глава «Ростелекома», в предыдущие годы высокоскоростной интернет получили Сахалин, Камчатка и Магадан. «Мы видим, как активно пользуются жители этими современными инструментами. Видим большие перспективы в развитии новых технологий. В частности, начали тестировать сети пятого поколения. Весной эти опытные участки будут развёрнуты в «Сколково», в Иннополисе и в Эрмитаже в Санкт-Петербурге», – уточнил он.

Ранее Минкомсвязь сообщала, что прокладка линии связи стартует в начале 2018 года, а ввод линии связи в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2019 года.

Протяжённость линии связи составит около 850 км, из них более 750 км пройдёт по дну Охотского моря. Широкополосный доступ к интернету могут получить около 20 тысяч жителей Курильских островов. Пропускная способность линии составит 40 Гбит/с.

Строительство ПВОЛС запланировано в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016–2025 годы». Реализацией проекта занимается «Ростелеком», оценочная стоимость проекта – 3,3 млрд рублей.

Строительство линии будет завершающим этапом в работе по устранению цифрового неравенства на Дальнем Востоке. С 2012 года по волоконно-оптическим линиям связи были подключены все населенные пункты России с населением от 15 тысяч человек. В марте 2017 года была введена в эксплуатацию ПВОЛС протяжённостью свыше 1800 км по маршруту Сахалин – Магадан – Камчатка, которая также прошла по дну Охотского моря.

Отметим, что на развитие связи и массовых коммуникаций в рамках госпрограммы «Информационное общество (2011-2020 годы)» Дальний Восток получит 1,9 млрд рублей из федерального бюджета.