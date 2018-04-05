05.04.2018, 15:47
Ростуризм и Mail.ru Group подписали соглашение о сотрудничестве
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральное агентство по туризму и Mail.Ru Group подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Его цель - продвижение туристского продукта Российской Федерации.
В рамках соглашения социальная сеть "Одноклассники" и картографический сервис MAPS.ME будут содействовать популяризации внутрироссийских туристических направлений и развитию Национального туристского портала Russia.Travel как первоисточника информации о туристских возможностях нашей Российской Федерации в российском и зарубежном сегментах интернета. Кроме того, планируется сотрудничество в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года, направленное на футбольных болельщиков по всему миру.
"Современные технологии очень важны для продвижения туристского потенциала страны. Сотрудничество с Одноклассниками позволит нам транслировать информацию о возможностях отдыха в России на более широкую аудиторию, а картографический сервис MAPS.ME сделает жизнь путешественника более удобной и насыщенной за счёт сведений о способах размещения, достопримечательностях и интересных туристических маршрутах", - прокомментировал руководитель Ростуризма Олег Сафонов.
"Одноклассники популярны во всех регионах России, социальная сеть объединяет миллионы людей по всей стране, поэтому тема внутреннего туризма важна для нас. Мы регулярно проводим спецпроекты, которые дают возможность нашим пользователям больше узнать о России. Не так давно в соцсети завершилась "Школа стримеров", участники которой в прямом эфире показывали российские достопримечательности и события в разных регионах страны. Рады, что вместе с Ростуризмом мы можем продолжить работу в этом направлении на новом уровне", - говорит директор по стратегическому партнёрству социальной сети Одноклассники Александр Володин.
"Мы очень рады началу сотрудничества. Бесплатные мобильные карты MAPS.ME установили свыше 90 миллионов пользователей и примерно 92% нашей аудитории - не из России. В содружестве с Ростуризмом и в преддверии Чемпионата мира по футболу у нас появилась уникальная возможность познакомить нашу многомиллионную аудиторию иностранных туристов с культурой и красотами нашей необъятной страны", - комментирует руководитель проекта MAPS.ME Евгений Лисовский.
MAPS.ME - мультиязычный туристический сервис, предоставляющий офлайн-карты и навигацию для мобильных устройств на основе данных OpenStreetMap (OSM). Приложение доступно для пользователей iOS и Android и предоставляет доступ к детализированным офлайн-картам всех стран, а также возможность поиска мест и адресов, определения положения на карте, составления маршрутов, пометки интересующих мест, бронирования отелей и заказа экскурсий.
Одноклассники - развлекательная социальная сеть с аудиторией более 71 миллионов человек в России, СНГ и странах дальнего зарубежья. ОК - первая соцсеть по просмотрам видео в рунете и крупнейшая сервисная платформа, позволяющая осуществлять денежные переводы, продавать товары, играть в игры и смотреть трансляции значимых в мире событий.
В рамках соглашения социальная сеть "Одноклассники" и картографический сервис MAPS.ME будут содействовать популяризации внутрироссийских туристических направлений и развитию Национального туристского портала Russia.Travel как первоисточника информации о туристских возможностях нашей Российской Федерации в российском и зарубежном сегментах интернета. Кроме того, планируется сотрудничество в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года, направленное на футбольных болельщиков по всему миру.
"Современные технологии очень важны для продвижения туристского потенциала страны. Сотрудничество с Одноклассниками позволит нам транслировать информацию о возможностях отдыха в России на более широкую аудиторию, а картографический сервис MAPS.ME сделает жизнь путешественника более удобной и насыщенной за счёт сведений о способах размещения, достопримечательностях и интересных туристических маршрутах", - прокомментировал руководитель Ростуризма Олег Сафонов.
"Одноклассники популярны во всех регионах России, социальная сеть объединяет миллионы людей по всей стране, поэтому тема внутреннего туризма важна для нас. Мы регулярно проводим спецпроекты, которые дают возможность нашим пользователям больше узнать о России. Не так давно в соцсети завершилась "Школа стримеров", участники которой в прямом эфире показывали российские достопримечательности и события в разных регионах страны. Рады, что вместе с Ростуризмом мы можем продолжить работу в этом направлении на новом уровне", - говорит директор по стратегическому партнёрству социальной сети Одноклассники Александр Володин.
"Мы очень рады началу сотрудничества. Бесплатные мобильные карты MAPS.ME установили свыше 90 миллионов пользователей и примерно 92% нашей аудитории - не из России. В содружестве с Ростуризмом и в преддверии Чемпионата мира по футболу у нас появилась уникальная возможность познакомить нашу многомиллионную аудиторию иностранных туристов с культурой и красотами нашей необъятной страны", - комментирует руководитель проекта MAPS.ME Евгений Лисовский.
MAPS.ME - мультиязычный туристический сервис, предоставляющий офлайн-карты и навигацию для мобильных устройств на основе данных OpenStreetMap (OSM). Приложение доступно для пользователей iOS и Android и предоставляет доступ к детализированным офлайн-картам всех стран, а также возможность поиска мест и адресов, определения положения на карте, составления маршрутов, пометки интересующих мест, бронирования отелей и заказа экскурсий.
Одноклассники - развлекательная социальная сеть с аудиторией более 71 миллионов человек в России, СНГ и странах дальнего зарубежья. ОК - первая соцсеть по просмотрам видео в рунете и крупнейшая сервисная платформа, позволяющая осуществлять денежные переводы, продавать товары, играть в игры и смотреть трансляции значимых в мире событий.
Источник: Ростуризм