ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Германию обрушился ураган "Герварт", в связи с чем в столице страны введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает пожарная служба Берлина. Ураган также затронул некоторые районы Чехии.

В Берлине и ещё нескольких федеральных землях ограничено движение железнодорожного транспорта.

Из-за шквалистого ветра и упавших деревьев в некоторых районах обеих стран наблюдаются перебои с электричеством и перекрыты автомобильные трассы.

Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Германию и Чехию, предупреждать своих клиентов о неблагоприятной климатической обстановке.

Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на территории Германии и Чехии, соблюдать меры личной безопасности, по возможности оставаться дома.