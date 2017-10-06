ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Республике Мадагаскар с сентября 2017 года зарегистрированы 144 случая заболевания чумой. Более всего затронуты города Антананариву и Туамасин.

По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, пострадавших среди граждан Российской Федерации нет.

Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры на Мадагаскар, информировать своих клиентов о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в связи со вспышкой чумы и о рекомендациях по профилактике данного заболевания.

Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим поездки на Мадагаскар, учитывать эпидемиологическую ситуацию и предпринимать профилактические меры.

Чума - острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжёлым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, лёгких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса. Заболевание характеризуется высокой летальностью и крайне высокой заразностью.