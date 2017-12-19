ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новый год уже совсем близко, и Федеральное агентство по туризму совместно с агрегаторами туристических предложений и сервисами бронирования билетов выяснили, где россияне отдохнут в праздничные каникулы.

Из внутрироссийских направлений в этом году лидирующие позиции занимает Краснодарский край (53,16% запросов на туры по России) – по сравнению с данными раннего бронирования, интерес россиян к региону увеличился более чем на 10% (47,34% запросов осенью 2017 года).

Второе место по популярности занимает Крым (30,65%). На третье строчке расположились Москва и Московская область (4,88%). Также российские туристы планируют провести новогодние выходные в Республике Карелия (2,25%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (1,41%), Карачаево-Черкессии, Ставропольском крае, Калининградской, Вологодской и Кемеровской областях.

По данным Biletix, доля продаж авиабилетов по российским направлениям на данный момент составляет 61%, по международным – 39%. В прошлом году данное соотношение составляло 66% и 34% соответственно. Средняя цена полетов по России составляет 7 498 рублей, что почти на 60% дешевле стоимости авиабилетов на международных направлениях (18 185 рублей).Самыми популярными внутренними направлениями для тех, кто путешествует самолётом в новогодние каникулы, являются Сочи, Минеральные воды, Санкт-Петербург, Симферополь и Ростов-на-Дону. Среди международных направлений лидируют Бангкок, Тбилиси, Ереван, Тель-Авив и Стамбул.По данным «РЖД Тур», среди тех, кто путешествует железнодорожным транспортом, особой популярностью в период новогодних праздников традиционно пользуются туры в гости к Деду Морозу в Великий Устюг. В этом году «РЖД Тур» самостоятельно и в сотрудничестве с крупнейшими операторами по внутреннему туризму организовывает 14 специальных и дополнительных поездов и групп прицепных вагонов к поездам регулярного сообщения до станций Котлас и Великий Устюг. Услугами воспользуется более 7 тысяч туристов, что составляет около 60 % всех бронирований.

Также популярны железнодорожные путешествия на ретропоездах по городам Золотого кольца, куда отправляется из Москвы 20% российских туристов. Наибольший интерес у туристов вызывают Владимир и Суздаль (29%) и Ярославль (26%).



Высоким спросом у российских туристов, предпочитающих путешествовать на поезде, пользуются групповые и индивидуальные туры на 2-3 дня в Казань, Кострому и Санкт-Петербург - в общем объёме доля таких туров составляет около 20%.

Из мировых направлений основная масса россиян выбрала Таиланд. На это направление приходится 21,08% поисковых запросов пользователей всех сервисов Слетать.ру, что больше на 20% по сравнению с данными на ноябрь 2017 года. На втором месте — ОАЭ (14,03% запросов). Тройку лидеров замыкает Вьетнам (ранее это место занимала Турция, которая сейчас по популярности спустилась на 4 место). Пятое место занимает Россия (5,89% запросов), которая менее, чем за месяц поднялась с 7-й позиции. Также в ТОП-10 вошли Индия, Чехия, Китай, Доминикана и Шри-Ланка.