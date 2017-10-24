ОРЕАНДА-НОВОСТИ. До выходных, приуроченных ко Дню народного единства, осталось чуть меньше 2 недель. Ростуризм совместно с участниками туристского рынка – туроператорами, сервисами бронирования туров и продажи билетов – выяснил, где предпочитают отдыхать россияне в начале ноября.

Россия заняла первое место по количеству завершённых бронирований туров на ноябрьские праздники. Доля нашей страны в общем объёме составила 18,42%. Вторым по популярности оказался Таиланд – 17,46%. Далее следуют ОАЭ (10,17%), Турция (10,17%) и Чехия (8,49%). Также в числе популярных зарубежных направлений на ноябрьские праздники – Индия, Кипр, Вьетнам, Израиль и Китай.

Среди внутрироссийских направлений отдыха в период с 4 по 6 ноября наибольшей популярностью, по данным Слетать.ру, пользуется Крым (44,11% поисковых запросов,), Краснодарский край (42,51%), Москва и Московская область (2,98%). Также к востребованным регионам относятся Карелия, Калининградская, Ленинградская, Ярославская области, Ставропольский и Алтайский край, Республика Татарстан.

«В межсезонье, в частности, на ноябрьские праздники, значительно возрастает спрос на услуги санаториев, где можно не только пройти курс лечебно-профилактическими процедурами, но и полноценно отдохнуть всей семьей перед наступлением зимы. Кроме того, очень востребованы культурно-познавательные туры, которые позволяют провести длинные выходные интересно и с пользой. Рейтинг популярности внутрироссийских туристских направлений на ноябрьские праздники 2017 года является выраженным проявлением этих тенденций», – говорит Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.