ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент Русфонда, член совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Лев Амбиндер и министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская подписали соглашение о сотрудничестве в интересах тяжелобольных детей донского региона.

Соглашение предусматривает сотрудничество по трём основным направлениям:

- оплата препарата, не включённого в перечни лекарственных средств для льготного лекарственного обеспечения, для 39 детей, больных муковисцидозом. На приобретение ингаляционного антибиотика будет направлено более 14 млн руб. Все больные муковисцидозом в регионе получают предусмотренные государственными программами лекарства в полном объёме. Но так как препарата нет в перечнях, государственные деньги на его закупку не выделяются;

- открытие в благотворительного пункта проката переносных аппаратов искусственной вентиляции легких на базе областной детской клинической больницы. Будет куплено два аппарата и расходные материалы к ним на сумму более 3 млн руб.;

- трое маленьких пациентов Ростовской области с хронической почечной недостаточностью нуждаются в постоянном проведении перитонеального диализа. Для них будут закуплены аппараты для автоматизированного перитонеального диализа стоимостью 450 тыс. руб. каждый.

Бюро Русфонда в Ростовской области существует с 2015 года. Всё это время оно тесно сотрудничает с региональными больницами и министерством здравоохранения, помогая оплачивать лечение детей в тех случаях, когда помощь не может быть оказана из средств федерального или областного бюджетов.

Ежегодно объёмы благотворительной помощи Русфонда тяжелобольным детям региона увеличиваются. В 2017 году её получили 53 ребенка. Благодаря подписанному соглашению число донских детей, которые смогут получить помощь, в 2018 году увеличится почти вдвое.