Рустам Минниханов открыл движение по двум новым участкам реконструируемой трассы М-7
27.10.2017, 17:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 27 октября Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов дал официальный старт автомобильному движению сразу по двум реконструированным участкам федеральной трассы М-7 «Волга». В торжественной церемонии приняли участие помощник Президента России Игорь Левитин, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Андрей Костюк и министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.
Общая протяженность пути равняется 30 км. Работы на участке с 888-го по 901-й км, пролегающем неподалеку от села Новый Арыш Рыбно-Слободского района РТ начались еще в феврале 2015 года. Фактически речь шла о полномасштабном строительстве новой дороги. Если раньше этот 13,5 километровый отрезок пути представлял собой двухполосную 9-метровой ширины дорогу II технической категории, где интенсивность движения едва превышала 11 тыс. машин в сутки, то теперь это четырехполосная современная автострада категории IБ, способная пропустить более 6 тыс. автомобилей в час. Перспективная интенсивность движения достигает 25 тыс. автомобилей в сутки.
Второй участок, с 941-го по 957-й км, дорожным строителям пришлось частично оборудовать заново. Был построен отрезок пути протяженностью 7,8 км. Благодаря спрямлению магистрали ликвидирован участок с ограниченной видимостью и снято прежнее ограничение скорости в 50 км/ч.
«Эту дорогу раньше называли ''дорогой жизни''. В будущем году мы сдадим оставшиеся три участка, и трасса М-7 станет для водителей ''дорогой счастья''», – отметил в своем выступлении Игорь Левитин.
Он добавил, что автомобилисты через два дня отмечают профессиональный праздник и предложил всем присоединиться к поздравлениям аплодисментами. Поздравил помощник Президента России и дорожников – не только с успешной сдачей двух объектов, но и с недавним профессиональным праздником.
Рустам Минниханов в свою очередь подчеркнул, что в республике действует серьезная команда дорожников, способная справиться с задачей любой сложности.
«Сегодня, в День Конституции Республики Татарстан, мы имеем возможность открыть эти два участка нашей судьбоносной трассы М-7, которая очень для нас важна. В следующем году мы полностью завершим реконструкцию», – сказал он.
Президент Татарстана сообщил, что только в эти два участка было инвестировано около 10 млрд рублей, причем каждый вложенный рубль помог значительно повысить качество дорожного сообщения. «Это безопасные дороги, которые позволяют развивать экономику республики, а значит, и экономику всей нашей страны», – подчеркнул он.
Прочное дорожное полотно, выполненное из современного асфальтобетона, надежно обустроено на многослойной подушке, рассчитанной на большие нагрузки и любые капризы погоды. Водопропускные трубы защитят конструкцию от размыва, а укрепленные откосы – от оползней. Оборудованные левоповоротные съезды и две двухуровневые развязки обеспечат достаточную возможность для маневра. Для безопасности автовладельцев и пешеходов участки оборудованы надземным пешеходным переходом и павильонами для общественного транспорта. Границы трассы обозначены более чем 1600 сигнальными столбиками, установлены 35 тыс. погонных метров металлического барьерного ограждения. 340 опор освещения и 600 дорожных знаков способствуют организации безопасного движения. Новые участки М-7 полностью отвечают самым строгим современным требованиям.
Проектной организацией дорожного строительства выступило ЗАО «НТПИ ТИ», генеральным подрядчиком – ОАО «Каздорстрой», субподрядчиком – АО «Алексеевскдорстрой». Рустам Минниханов обратился к участникам дорожного строительства с благодарностью за качественно и вовремя выполненную работу. Особо отличившимся сегодня были вручены федеральные и республиканские награды.
Сразу по завершению торжественной церемонии по обновленной трассе прошли первые машины – ретромобили клуба «ГАЗ-21» и строительная техника.
Общая протяженность пути равняется 30 км. Работы на участке с 888-го по 901-й км, пролегающем неподалеку от села Новый Арыш Рыбно-Слободского района РТ начались еще в феврале 2015 года. Фактически речь шла о полномасштабном строительстве новой дороги. Если раньше этот 13,5 километровый отрезок пути представлял собой двухполосную 9-метровой ширины дорогу II технической категории, где интенсивность движения едва превышала 11 тыс. машин в сутки, то теперь это четырехполосная современная автострада категории IБ, способная пропустить более 6 тыс. автомобилей в час. Перспективная интенсивность движения достигает 25 тыс. автомобилей в сутки.
Второй участок, с 941-го по 957-й км, дорожным строителям пришлось частично оборудовать заново. Был построен отрезок пути протяженностью 7,8 км. Благодаря спрямлению магистрали ликвидирован участок с ограниченной видимостью и снято прежнее ограничение скорости в 50 км/ч.
«Эту дорогу раньше называли ''дорогой жизни''. В будущем году мы сдадим оставшиеся три участка, и трасса М-7 станет для водителей ''дорогой счастья''», – отметил в своем выступлении Игорь Левитин.
Он добавил, что автомобилисты через два дня отмечают профессиональный праздник и предложил всем присоединиться к поздравлениям аплодисментами. Поздравил помощник Президента России и дорожников – не только с успешной сдачей двух объектов, но и с недавним профессиональным праздником.
Рустам Минниханов в свою очередь подчеркнул, что в республике действует серьезная команда дорожников, способная справиться с задачей любой сложности.
«Сегодня, в День Конституции Республики Татарстан, мы имеем возможность открыть эти два участка нашей судьбоносной трассы М-7, которая очень для нас важна. В следующем году мы полностью завершим реконструкцию», – сказал он.
Президент Татарстана сообщил, что только в эти два участка было инвестировано около 10 млрд рублей, причем каждый вложенный рубль помог значительно повысить качество дорожного сообщения. «Это безопасные дороги, которые позволяют развивать экономику республики, а значит, и экономику всей нашей страны», – подчеркнул он.
Прочное дорожное полотно, выполненное из современного асфальтобетона, надежно обустроено на многослойной подушке, рассчитанной на большие нагрузки и любые капризы погоды. Водопропускные трубы защитят конструкцию от размыва, а укрепленные откосы – от оползней. Оборудованные левоповоротные съезды и две двухуровневые развязки обеспечат достаточную возможность для маневра. Для безопасности автовладельцев и пешеходов участки оборудованы надземным пешеходным переходом и павильонами для общественного транспорта. Границы трассы обозначены более чем 1600 сигнальными столбиками, установлены 35 тыс. погонных метров металлического барьерного ограждения. 340 опор освещения и 600 дорожных знаков способствуют организации безопасного движения. Новые участки М-7 полностью отвечают самым строгим современным требованиям.
Проектной организацией дорожного строительства выступило ЗАО «НТПИ ТИ», генеральным подрядчиком – ОАО «Каздорстрой», субподрядчиком – АО «Алексеевскдорстрой». Рустам Минниханов обратился к участникам дорожного строительства с благодарностью за качественно и вовремя выполненную работу. Особо отличившимся сегодня были вручены федеральные и республиканские награды.
Сразу по завершению торжественной церемонии по обновленной трассе прошли первые машины – ретромобили клуба «ГАЗ-21» и строительная техника.
Источник: http://prav.tatarstan.ru