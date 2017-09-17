Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Ашхабад
17.09.2017, 10:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С рабочим визитом в Туркменистан прибыл Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
В международном аэропорту Ашхабада Президента РТ встретили посол Туркменистана в России Батыр Ниязлиев и председатель госконцерна «Туркменнефть» Довлетдурды Хаджиев.
Основная цель визита - участие в церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам («Азиада-2017»), которая состоится 17 сентября 2017 г. В играх примут участие спортсмены из 62 стран мира. Соревнования пройдут по 21 виду спорта.
Также в рамках визита Рустам Минниханов планирует встретиться с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Помимо этого, в рабочей программе Президента РТ - ознакомление с объектами спортивной инфраструктуры города Ашхабад.
В международном аэропорту Ашхабада Президента РТ встретили посол Туркменистана в России Батыр Ниязлиев и председатель госконцерна «Туркменнефть» Довлетдурды Хаджиев.
Основная цель визита - участие в церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам («Азиада-2017»), которая состоится 17 сентября 2017 г. В играх примут участие спортсмены из 62 стран мира. Соревнования пройдут по 21 виду спорта.
Также в рамках визита Рустам Минниханов планирует встретиться с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Помимо этого, в рабочей программе Президента РТ - ознакомление с объектами спортивной инфраструктуры города Ашхабад.
Источник: http://prav.tatarstan.ru