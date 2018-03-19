ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, приморские рыбаки увеличили вылов камбалы и палтуса по сравнению с прошлым годом.

«По состоянию на 1 марта добыто 577 тонн камбалы (увеличение на 50 тонн), квоты освоены на 27%. Палтуса выловлено 957 тонн (увеличение на 568 тонн), освоение квот составило 16%», – сообщили в ведомстве.

Всего с начала года добыто почти 170 тысяч тонн водных биоресурсов.

Отметим, ранее врио Губернатора края Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.

«Одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры и других», – обозначил Андрей Тарасенко.