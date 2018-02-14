ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Приморские рыбаки выловили более 300 тонн палтуса.

По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, в Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской подзонах, а также в Западно-Беринговоморской зоне добычу палтуса ведут семь приморских судов.

«С начала года рыбодобывающие компании выловили 306 тонн палтуса. Это на 120 тонн больше уровня 2017 года», – отметили в ведомстве.

Напомним, ранее врио Губернатора края Андрей Тарасенко заявил о необходимости создавать условия, при которых крупные рыбодобывающие предприятия оставались бы в Приморье, а не уходили в другие регионы.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что вся рыба и морепродукты, добытые в прибрежной зоне, с 1 января 2019 года должны доставляться на берег в живом, свежем или охлажденном виде. Таким образом, рыба будет попадать на местный рынок, а не за границу.