ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рыбодобывающие предприятия Приморского края добыли 705 тысяч тонн водных биоресурсов.

По информации краевого департамента рыбного хозяйства, приморские рыбаки увеличили вылов трески, камбалы и макруруса.

«С начала года выловлено почти 10 тысяч тонн трески (+1,7 тысяч тонн), более 6 тысяч тонн камбалы (+1,2 тысячи тонн) и 17,5 тысяч тонн макруруса (+2,2 тысячи тонн)», – сообщили в ведомстве.

В целом специалисты отмечают снижение добычи водных биоресурсов на 4% по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день добыто 705 тысяч тонн.

«Это связано с неблагоприятной промысловой обстановкой на промысле кальмара и сайры, ремонтом судов Находкинской БАМР и уходом в другой регион крупной рыбодобывающей компании», – сказали они.

Напомним, ранее врио Губернатора края Андрей Тарасенко заявил о необходимости создавать условия, при которых крупные рыбодобывающие предприятия оставались бы в Приморье, а не уходили в другие регионы.

«Так, в крае предусмотрены льготы по налогу на имущество, в том числе для новых судов, построенных на территории Приморья», – подчеркнул руководитель региона.