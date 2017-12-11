ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Приморские рыбаки освоили половину выданных квот на селедку.

По информации краевого департамента рыбного хозяйства, с начала года выловлено 705 тысяч тонн водных биоресурсов.

«Из них – более 120 тысяч тонн сельди, квота освоена на 51%», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, приморские рыбаки выловили более 463 тысяч тонн минтая, освоив квоты на 83%.

Напомним, вылов предприятий Приморья в 2016 году достиг исторического максимума за последние 15 лет и составил более 830 тысяч тонн водных биоресурсов. Это позволило внести существенный вклад в краевую экономику. Увеличение вылова водных биоресурсов произошло в связи с увеличением квот добычи, а также хорошей организацией промысла.

Ранее врио Губернатора края Андрей Тарасенко заявил о необходимости создавать условия, при которых крупные рыбодобывающие предприятия оставались бы в Приморье, а не уходили в другие регионы.