СКР возбудил дело в отношении 20 высокопоставленных должностных лиц Минобороны Украины
11.09.2017, 11:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Собирая доказательства преступлений против мира и безопасности человечества на юго-востоке Украины, Следственный комитет задокументировал десятки фактов преступлений против русскоязычного населения Донбасса. В ряде случаев следствием уже установлены конкретные военнослужащие, причастные к ним, где-то их ещё предстоит установить.
Систематичность этих преступлений, способ и обстоятельства явно свидетельствуют о том, что организуют и координируют их одни и те же люди – высокопоставленные должностные лица Министерства обороны Украины. По отдельным эпизодам преступлений, зафиксированных с начала конфликта, мы уже дали их действиям правовую оценку. В связи с тем, что преступления продолжают совершаться по сей день, Главным следственным управлением СК России возбуждено ещё 20 уголовных дел в отношении Министра обороны Украины Степана Полторака, его заместителей Олега Руснака, Ивана Шевчука, Игоря Павловского, Александра Дубляна, начальника генерального штаба Виктора Муженко, а также его первых заместителей и заместителей Игоря Колесника, Сергея Бессараба и Владимира Хижего, должностных лиц, осуществляющих руководство разведкой, сухопутными войсками и воздушными силами, в том числе специальными операциями: Сергея Попко, Василия Бурбы, Сергея Наева, Анатолия Пушнякова, Александра Красноока, Александра Павлюка, Андрея Грищенко, Александра Локоты, Сергея Дроздова, Михаила Забродского, Игоря Лунева и Игоря Воронченко. В их действиях следствие усматривает признаки преступлений, предусмотренных ст.ст.356, 357 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид).
По версии следствия, в период 2016-2017 годов указанные лица в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней, Конвенции о правах ребенка, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него и других нормативных правовых актов, осуществляя общее руководство войсковыми операциями, отдавали заведомо преступные приказы бойцам силовых структур Украины о проведении прицельных артиллерийских обстрелов из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, расположенных в населенных пунктах самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Очевидно, что все эти лица действовали по мотиву ненависти к русскоязычному населению, проживающему в Донбассе, желая его гибели. Об этом чётко свидетельствуют результаты обстрелов – погибло 110 гражданских лиц, получили ранения 430 мирных граждан, не имеющих отношения к вооруженному конфликту. Среди них есть и дети, и женщины, и пенсионеры. Разрушено или частично уничтожено более 1285 объектов инфраструктуры, а это жилые дома, школы, больницы и другие гражданские объекты, что ещё раз подтверждает желание украинских военных истребить русскоязычное население и не дать самим определять, как им жить.
Систематичность этих преступлений, способ и обстоятельства явно свидетельствуют о том, что организуют и координируют их одни и те же люди – высокопоставленные должностные лица Министерства обороны Украины. По отдельным эпизодам преступлений, зафиксированных с начала конфликта, мы уже дали их действиям правовую оценку. В связи с тем, что преступления продолжают совершаться по сей день, Главным следственным управлением СК России возбуждено ещё 20 уголовных дел в отношении Министра обороны Украины Степана Полторака, его заместителей Олега Руснака, Ивана Шевчука, Игоря Павловского, Александра Дубляна, начальника генерального штаба Виктора Муженко, а также его первых заместителей и заместителей Игоря Колесника, Сергея Бессараба и Владимира Хижего, должностных лиц, осуществляющих руководство разведкой, сухопутными войсками и воздушными силами, в том числе специальными операциями: Сергея Попко, Василия Бурбы, Сергея Наева, Анатолия Пушнякова, Александра Красноока, Александра Павлюка, Андрея Грищенко, Александра Локоты, Сергея Дроздова, Михаила Забродского, Игоря Лунева и Игоря Воронченко. В их действиях следствие усматривает признаки преступлений, предусмотренных ст.ст.356, 357 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид).
По версии следствия, в период 2016-2017 годов указанные лица в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней, Конвенции о правах ребенка, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него и других нормативных правовых актов, осуществляя общее руководство войсковыми операциями, отдавали заведомо преступные приказы бойцам силовых структур Украины о проведении прицельных артиллерийских обстрелов из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, расположенных в населенных пунктах самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Очевидно, что все эти лица действовали по мотиву ненависти к русскоязычному населению, проживающему в Донбассе, желая его гибели. Об этом чётко свидетельствуют результаты обстрелов – погибло 110 гражданских лиц, получили ранения 430 мирных граждан, не имеющих отношения к вооруженному конфликту. Среди них есть и дети, и женщины, и пенсионеры. Разрушено или частично уничтожено более 1285 объектов инфраструктуры, а это жилые дома, школы, больницы и другие гражданские объекты, что ещё раз подтверждает желание украинских военных истребить русскоязычное население и не дать самим определять, как им жить.
Источник: Следственный комитет