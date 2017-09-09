СКР возбудил уголовное дело по факту ДТП под Нижневартовском с участием поезда и грузовика
09.09.2017, 23:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту столкновения грузового автомобиля и пассажирского поезда на железнодорожном переезде на перегоне «Мегион-Нижневартовск» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
По предварительным данным, 9 сентября 2017 года около 11 часов 00 минут по местному времени на 901 километре перегона «Мегион-Нижневартовск», на железнодорожном переезде автомобиль самосвал «Ивеко» совершил столкновение с движущимся поездом № 346 сообщением «Адлер-Нижневартовск», в результате которого повреждены несколько вагонов. На данный момент установлено 16 пострадавших человек с повреждениями разной степени тяжести, из них четверо детей. Погибших нет. Пострадавшие дети госпитализированы в Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу, водитель самосвала и взрослые пострадавшие пассажиры поезда госпитализированы в городскую больницу Нижневартовска.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
По предварительным данным, 9 сентября 2017 года около 11 часов 00 минут по местному времени на 901 километре перегона «Мегион-Нижневартовск», на железнодорожном переезде автомобиль самосвал «Ивеко» совершил столкновение с движущимся поездом № 346 сообщением «Адлер-Нижневартовск», в результате которого повреждены несколько вагонов. На данный момент установлено 16 пострадавших человек с повреждениями разной степени тяжести, из них четверо детей. Погибших нет. Пострадавшие дети госпитализированы в Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу, водитель самосвала и взрослые пострадавшие пассажиры поезда госпитализированы в городскую больницу Нижневартовска.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: Следственный комитет