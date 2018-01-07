ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 7 января 2018 года в ночное время в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении по месту жительства в квартире дома, расположенного по улице Салтыкова-Щедрина города Калязина Тверской области, тела мальчика 2015 года рождения. На место происшествия в составе следственно-оперативной группы незамедлительно выехал следователь СКР. По факту произошедшего Кашинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

В ходе осмотра видимых телесных повреждений у ребёнка не установлено, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств жизни и воспитания ребёнка, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.