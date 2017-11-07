СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Ан-2 в Амурской области
По версии следствия, воздушное судно, арендованное авиакомпанией «Даль-Транс-Аэро», выполняло рейс по маршруту посёлок Экимчан – село Удское Хабаровского края. Спустя короткий промежуток времени после взлёта, не набрав высоту, самолёт столкнулся с деревьями и земной поверхностью вблизи жилых домов поселка Экимчан, после чего произошло его возгорание. В результате самолёт практически полностью уничтожен огнём. Один из членов экипажа погиб, другой с телесными повреждениями доставлен в местную больницу.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следствием изъята документация авиакомпании, касающаяся воздушного судна и состоявшегося полёта. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти и характера телесных повреждений погибшего члена экипажа.
В качестве основных причин катастрофы следствие рассматривает техническую неисправность воздушного судна, нарушения в действиях экипажа и неблагоприятные погодные условия. Расследование уголовного дела продолжается.