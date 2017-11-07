ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 7 ноября 2017 года около 9 часов 5 минут (по местному времени) воздушное судно Ан-2, принадлежащее частной компании, потерпело авиационную катастрофу в посёлке городского типа Экимчан Селемджинского района Амурской области. На борту самолёта находились два члена экипажа, один из которых погиб. По данному факту следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, воздушное судно, арендованное авиакомпанией «Даль-Транс-Аэро», выполняло рейс по маршруту посёлок Экимчан – село Удское Хабаровского края. Спустя короткий промежуток времени после взлёта, не набрав высоту, самолёт столкнулся с деревьями и земной поверхностью вблизи жилых домов поселка Экимчан, после чего произошло его возгорание. В результате самолёт практически полностью уничтожен огнём. Один из членов экипажа погиб, другой с телесными повреждениями доставлен в местную больницу.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следствием изъята документация авиакомпании, касающаяся воздушного судна и состоявшегося полёта. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти и характера телесных повреждений погибшего члена экипажа.

В качестве основных причин катастрофы следствие рассматривает техническую неисправность воздушного судна, нарушения в действиях экипажа и неблагоприятные погодные условия. Расследование уголовного дела продолжается.