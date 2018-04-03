ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Главным следственным управлением СК России во взаимодействии с УФСБ России по Свердловской области, осуществляющим оперативное сопровождение, завершено расследование уголовного дела в отношении руководства кредитной организации ООО «Плато-банк» и иных лиц. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении организованной преступной группой преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.160 УК РФ, ст. 196 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.4 ст.174 УК РФ, ст. 172? УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой в особо крупном размере; преднамеренное банкротство; легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, организованной группой, в особо крупном размере; фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

Напомним, что уголовное дело возбуждено по материалам, направленным Центральным Банком России, выявившим признаки преднамеренного банкротства.

По данным следствия, в 2013-2015 годах председатель наблюдательного совета банка Андрей Лазарев , исполнявшая обязанности председателя правления банка Елена Ярославцева, начальник службы внутреннего контроля банка Валентина Викулова, а также привлеченная Лазаревым для совершения преступлений М.Гайнетдинова, действуя в составе организованной группы, совершили присвоение денежных средств банка на сумму более 1,2 млрд рублей путём незаконного предоставления 64 кредитов подконтрольным Лазареву юридическим лицам, имеющим признаки фирм-однодневок и не намеревавшимся исполнять свои обязательства.

В последующем путём совершения финансовых операций и других сделок на вышеуказанную сумму эти лица легализовали похищенные средства. Таким образом они совершили действия, заведомо влекущие неспособность банка в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, и повлекшие отзыв лицензии и признание его банкротом. В 2014-2015 годах Ярославцева с целью сокрытия ранее совершенных преступлений сфальсифицировала отчетность банка относительно его платежеспособности и обеспечила её представление в Банк России.

В ходе предварительного следствия для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий - штрафа, предусмотренного санкциями статей, следствием наложен арест на транспортные средства, недвижимое имущество, банковские счета, доли в уставных капиталах юридических лиц обвиняемых.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.