ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО "СОГАЗ" является страховщиком ответственности АО "Федеральная пассажирская компания", осуществлявшей перевозку пассажиров поездом Адлер-Нижневартовск, который в субботу на перегоне Мегион - Нижневартовск столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ. Пострадавшие пассажиры поезда могут обратиться в СОГАЗ за страховыми выплатами.

Страхование осуществляется в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (№67-ФЗ).

В случае причинения вреда здоровью потерпевшего страховая выплата определяется в зависимости от степени причинённого вреда и в соответствии с правилами расчёта суммы страхового возмещения, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 1164.

Для получения страховой выплаты пострадавшим необходимо предоставить в страховую компанию документ, удостоверяющий личность, заявление на выплату (его можно заполнить в офисе компании), документ от перевозчика о происшествии, документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и продолжительности лечения, а также банковские реквизиты для перечисления страховой выплаты. Все, кто проходит в настоящее время лечение, могут обратиться за выплатой после выздоровления.

В случае причинения вреда имуществу потерпевшего выплаты осуществляются в размере фактически причинённого ущерба, но не более 23 тыс. рублей.

По вопросам получения страховой выплаты пострадавшие (либо их представители по доверенности) могут обращаться в ближайшие офисы АО "СОГАЗ". Необходимые для страховой выплаты документы можно также направить заказным письмом.