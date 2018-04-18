Президент США Дональд Трамп заявил, что страна с уважением относится к Северной Корее и настало время поговорить и решить проблемы.

«Они нас уважают. И мы относимся к ним с уважением. Мы поднимем вопрос похищенных граждан. Настало время поговорить, настало время решить проблему», - заявил Трамп в ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо.

Как пояснил Трамп, в настоящее время обе страны «на самом высоком уровне» ведут переговоры об организации президентского саммита. Президент США отказался отвечать прямо на уточняющий вопрос, общался ли он с лидером КНДР напрямую.

Как позже пояснила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, лидеры двух государств пока между собой не общались.

Трамп отметил, что в настоящее время рассматриваются пять возможных мест для встречи. По его данным, в случае достижения договоренностей встреча состоится в начале июня. До этого в качестве даты мероприятия указывался конец мая.

Ранее Дональд Трам и Ким Чен Ын регулярно обменивались оскорбительными высказываниями в адрес друг друга, угрожая уничтожить государство-соперник.

После ужесточения санкций ООН в конце 2017 года позиция Северной Кореи резко изменилась. Страна перестала проводить ракетные испытания, а также впервые за долгое время начала переговоры с Южной Кореей.

Наконец, весной этого года информационные агентства мира сообщили о сенсационной новости: Трамп и Ким Чен Ын намерены провести личную встречу, чтобы обсудить вопросы урегулирования ситуации на Копейском полуострове и развития сотрудничества.