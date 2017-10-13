Планируется, что автопроизводители, работающие на российском рынке, в зависимости от их готовности, будут осуществлять постепенный переход на электронные паспорта транспортных средств вплоть до 1 июля 2018 года. После этой даты "бумажные" паспорта не будут выдаваться. Однако автовладельцы с действующими бумажными ПТС, смогут продолжить ими пользоваться, поскольку обязательной замены бумажных ПТС на электронные не предусмотрено. Между тем ПТС на бумажном носителе будут постепенно исключены из оборота, что позволит избежать процесса восстановления утерянных ПТС. Как ожидается, за первое полугодие 2018 года порядка полумиллиона транспортных средств уже получат электронные ПТС.

Постановление определило обязательные сведения в электронном паспорте транспортного средства и порядок их формирования и предоставления. Дополнительные сведения будут содержать информацию о собственнике, техническом осмотре, техническом обслуживании и ремонтных работах, пробеге, о наложении (снятии) ограничений (обременений), о страховании и страховых случаях (включая сведения о ДТП), а также другую информацию, вносимую собственником. Предоставление данных о собственнике будет производиться на добровольной основе.

Правительство определило предельный размер оплаты услуг, предоставляемых администратором систем электронных паспортов для автопроизводителей и организаций, уполномоченных на оформление электронных паспортов – не более 250 рублей. Предельный размер оплаты услуг, предоставляемых уполномоченными организациями собственникам транспортных средств, составит не более 600 рублей.

Переход на электронный паспорт транспортного средства не изменит привычной логики документооборота – у автовладельцев на руках по-прежнему будут оставаться договоры купли-продажи и, после регистрации – Свидетельство о регистрации транспортного средства. Доступ к электронному ПТС будет обеспечен для сотрудников ГИБДД, уполномоченным организациям-участникам систем электронных паспортов, а также собственникам транспортным средств после того, как они зарегистрируется в Системах электронных паспортов.