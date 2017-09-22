С 2018 года будет запущена программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов
22.09.2017, 21:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов, рассчитанная на 7-12 лет, запускается с 1 января 2018 года, заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета 22 сентября.
"С 1 января 2018 года мы запускаем программу реструктуризации накопленных бюджетных кредитов. Рассчитываем как минимум на семь лет, для отдельных регионов эта программа может быть ещё более льготной, она может быть растянута на 12 лет", - сказал Путин, передаёт РИА Новости.
Он подчеркнул, что проблема закредитованности регионов РФ остаётся острой, их финансы нужно расчистить и перевести в новое качество.
"Нам нужно расчистить региональные финансы с тем, чтобы они приобрели новое качество, которое позволяло бы делать бюджеты на уровне регионов бюджетами развития, а не бюджетами выплачивания процентов по кредитам", - сказал Президент РФ.
По его словам, сейчас "31% собственных доходов регионов идёт на погашение кредитов". Вместе с тем Путин отметил рост доходов субъектов Федерации как позитивный фактор и причину уменьшения закредитованности. "Кстати говоря, несмотря на то, что проблема остаётся крайне острой - я сейчас скажу о том, что предлагается для её решения, - всё-таки объём задолженности сокращается, потому что собственные доходы регионов растут достаточно приличными темпами", - сказал он.
"С 1 января 2018 года мы запускаем программу реструктуризации накопленных бюджетных кредитов. Рассчитываем как минимум на семь лет, для отдельных регионов эта программа может быть ещё более льготной, она может быть растянута на 12 лет", - сказал Путин, передаёт РИА Новости.
Он подчеркнул, что проблема закредитованности регионов РФ остаётся острой, их финансы нужно расчистить и перевести в новое качество.
"Нам нужно расчистить региональные финансы с тем, чтобы они приобрели новое качество, которое позволяло бы делать бюджеты на уровне регионов бюджетами развития, а не бюджетами выплачивания процентов по кредитам", - сказал Президент РФ.
По его словам, сейчас "31% собственных доходов регионов идёт на погашение кредитов". Вместе с тем Путин отметил рост доходов субъектов Федерации как позитивный фактор и причину уменьшения закредитованности. "Кстати говоря, несмотря на то, что проблема остаётся крайне острой - я сейчас скажу о том, что предлагается для её решения, - всё-таки объём задолженности сокращается, потому что собственные доходы регионов растут достаточно приличными темпами", - сказал он.
Источник: Единая Россия