С мая по сентябрь поток пассажиров на Свердловской детской железной дороге вырос на 70%
29.09.2017, 10:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За 5 месяцев пассажирских перевозок (май-сентябрь) путешествие по Свердловской детской железной дороге (ДЖД) в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге совершили более 100 тыс. пассажиров – на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Детская дорога является любимым семейным аттракционом горожан и гостей уральской столицы. Протяженность малой магистрали – 3,1 км, она объединяет 3 станции и 2 остановочных пункта. Летом совершить увлекательную поездку можно было в любой день недели, но в осенний период расписание изменится. С 1 октября двери малой магистрали для всех желающих будут открыты в пятницу, субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00. В первый рейс поезда будут отправляться в 11:00, в последний – в 18:28.
Парк подвижного состава ДЖД включает 4 действующих локомотива и 8 вагонов. Один из вагонов в августе этого года силами Дорожного конструкторско-технологического бюро СвЖД был переоборудован и теперь может использоваться для комфортной перевозки инвалидов-колясочников. В его конструкции предусмотрены пандусы, расширенные дверные проемы и места для размещения семи кресел-колясок для людей с ограниченными возможностями здоровья (или детских колясок). Первую поездку в обновлённом вагоне совершили участники Всемирного конгресса для людей с инвалидностью, который проходил в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября. До конца года планируется приобрести еще один специализированный вагон.
Также до конца текущего года планируется полностью завершить техническое оснащение локомотивно-вагонного депо и сдать объект в эксплуатацию. Благодаря этому воспитанники ДЖД смогут не только изучать устройство подвижного состава, но и участвовать в обслуживании и реставрации техники. К лету 2018 года планируется закончить строительство специальной площадки для Музея узкоколейных железных дорог. На сегодняшний день его коллекция насчитывает более 70 экспонатов: паровозов, тепловозов, мотодрезин, пассажирских и грузовых вагонов. 30 образцов техники демонстрируется около вокзала станции Екатеринбург-Детский, остальные ожидают реставрации. Специалисты стараются не только воссоздать первоначальный облик экспонатов, но и восстановить их до рабочего состояния.
Детская дорога является любимым семейным аттракционом горожан и гостей уральской столицы. Протяженность малой магистрали – 3,1 км, она объединяет 3 станции и 2 остановочных пункта. Летом совершить увлекательную поездку можно было в любой день недели, но в осенний период расписание изменится. С 1 октября двери малой магистрали для всех желающих будут открыты в пятницу, субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00. В первый рейс поезда будут отправляться в 11:00, в последний – в 18:28.
Парк подвижного состава ДЖД включает 4 действующих локомотива и 8 вагонов. Один из вагонов в августе этого года силами Дорожного конструкторско-технологического бюро СвЖД был переоборудован и теперь может использоваться для комфортной перевозки инвалидов-колясочников. В его конструкции предусмотрены пандусы, расширенные дверные проемы и места для размещения семи кресел-колясок для людей с ограниченными возможностями здоровья (или детских колясок). Первую поездку в обновлённом вагоне совершили участники Всемирного конгресса для людей с инвалидностью, который проходил в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября. До конца года планируется приобрести еще один специализированный вагон.
Также до конца текущего года планируется полностью завершить техническое оснащение локомотивно-вагонного депо и сдать объект в эксплуатацию. Благодаря этому воспитанники ДЖД смогут не только изучать устройство подвижного состава, но и участвовать в обслуживании и реставрации техники. К лету 2018 года планируется закончить строительство специальной площадки для Музея узкоколейных железных дорог. На сегодняшний день его коллекция насчитывает более 70 экспонатов: паровозов, тепловозов, мотодрезин, пассажирских и грузовых вагонов. 30 образцов техники демонстрируется около вокзала станции Екатеринбург-Детский, остальные ожидают реставрации. Специалисты стараются не только воссоздать первоначальный облик экспонатов, но и восстановить их до рабочего состояния.
Источник: РЖД