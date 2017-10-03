ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На шести станциях Московского центрального кольца (МЦК) с начала года заработают аптеки, мини-маркеты, кофейни, точки продажи прессы, закусочные и рестораны. Также свои магазины там смогут открыть торговцы промтоварами, товарами импульсного спроса и сезонными продуктами.

«Для этого на станциях МЦК Деловой Центр, Верхние Котлы, Новохохловская, Измайлово, Стрешнево и Панфиловская в общем выделят более трех тысяч квадратных метров. Площадь одного помещения составит от 10 до 400 “квадратов” в зависимости от того, что именно там планируется обустроить — кафе с просторным залом или небольшой магазин прессы», — сообщили в пресс-службе АО «МКЖД».

Также предусмотрены торговые помещения со свободной специализацией, которую предприниматели должны согласовать с АО «МКЖД». К примеру, на станциях МЦК могут открыться и сервисные пункты по изготовлению ключей, ремонту одежды и обуви, а могут быть обустроены мини-офисы мобильных операторов и туристических агентств.

Арендаторов торговых площадей выберут с помощью открытых электронных аукционов, которые проведут с октября по декабрь этого года. Это первые торги по аренде торговых помещений на станциях кольца. Площади будут объединены в лоты, каждый лот будет включать от двух до шести помещений. Всего предусмотрено порядка 24 лотов.

Торговые площади на МЦК потенциально интересны предпринимателям, поскольку через его станции ежедневно проходят тысячи пассажиров. У сетей или отдельных предпринимателей появится возможность открывать торговые точки в местах высокой проходимости, где товар постоянно будет на виду у покупателей. К тому же по соседству с некоторыми станциями живут и работают десятки тысяч людей. Например, на станции Деловой Центр ежедневный пассажиропоток превышает 14 тысяч человек. В пятнадцати минутах пешей прогулки от нее живут около 11 тысяч человек и еще около 60 тысяч трудятся в «Москва-Сити». Ежедневный пассажиропоток станции Верхние Котлы составляет более девяти тысяч человек. Рядом со станцией живут около 15 тысяч горожан. Через Измайлово ежедневно проходят 15 тысяч человек, а живут рядом семь тысяч.