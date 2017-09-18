С начала года количество случаев непроизводственного травматизма на Октябрьской железной дороге сократилось на 4%
18.09.2017, 13:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За 8 месяцев текущего года количество случаев непроизводственного травматизма на Октябрьской железной дороге сократилось на 4%
В зоне деятельности Октябрьской магистрали с января по август текущего года в результате несоблюдения правил поведения на транспортной инфраструктуре травмы получили 162 человека (на 4% меньше, чем за аналогичный период 2016 года), 117 из них погибли. В том числе пострадали 11 несовершеннолетних, 9 детей получили травмы, несовместимые с жизнью.
Особую тревогу у железнодорожников вызывают участившиеся случаи электротравм на объектах магистрали (рост - 66%). С января по август 10 человек пострадали от поражения электротоком, из них 8 погибли, в том числе 4 ребенка.
Все трагедии произошли из-за элементарного нарушения правил личной безопасности.
В зоне деятельности Октябрьской магистрали с января по август текущего года в результате несоблюдения правил поведения на транспортной инфраструктуре травмы получили 162 человека (на 4% меньше, чем за аналогичный период 2016 года), 117 из них погибли. В том числе пострадали 11 несовершеннолетних, 9 детей получили травмы, несовместимые с жизнью.
Особую тревогу у железнодорожников вызывают участившиеся случаи электротравм на объектах магистрали (рост - 66%). С января по август 10 человек пострадали от поражения электротоком, из них 8 погибли, в том числе 4 ребенка.
Все трагедии произошли из-за элементарного нарушения правил личной безопасности.
Источник: РЖД